▲李多慧來台發展後人氣狂飆，然而人紅是非多，近來爆料不斷。（圖／李多慧 LeeDahye FB）

▲公司表示李多慧（如圖）未來將持續珍惜在台灣的每一項活動機會。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

李多慧經紀公司聲明全文：

韓籍啦啦隊李多慧來台發展後人氣狂飆，然而人紅是非多，近來遭爆工作難搞、價碼高，更傳出今年上半年她將減少出席公開活動。對此，今（20）日稍早，李多慧遭週刊爆料，稍早透過經紀公司回應，完全沒有在 2026 年上半年減少活動的計畫，目前已排定球團於美國的相關活動、三月初於東京巨蛋舉行的 WBC 行程，以及多項商業廣告拍攝與活動出席等，行程滿滿。對於被指工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情，甚至因需要翻譯而增加行政成本。李多慧公司則回應，日常溝通窗口由台灣當地經紀人負責，並未要求對方必須使用韓文溝通。此外，李多慧私下也未曾提出個人要求或不合理的附加條件，「所有行程皆建立在與合作夥伴相互尊重與信任的基礎上進行」。未來她也將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，並以最誠懇的態度回應粉絲與合作夥伴。據週刊報導，李多慧為了配合電影《辛亥隧道》宣傳期決定調整工作步調，除了球團的工作外，將減少今年上半年的公開活動，消息引來粉絲關注，不過經紀公司出面打臉相關內容。您好，我是李多慧的韓國所屬公司經紀人 Jack。首先誠摯感謝各界對多慧的關心與關注。在確認目前已發布的相關報導內容後，針對其中可能產生誤解之處，特此整理事實並加以說明。李多慧完全沒有在 2026 年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程。尤其至三月中旬為止，已排定包含球團於美國的相關活動、三月初預計於東京巨蛋舉行的 WBC 相關行程，以及多項商業廣告拍攝與活動出席等，整體行程幾乎已滿，後續也將持續以認真負責的態度投入各項活動。整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一負責與統籌，而實務層面的日常溝通窗口則由台灣當地經紀人負責。因此，與廣告主及主辦單位的溝通皆能依照台灣當地的作業方式順利進行，相關資料也會經由內部翻譯與審核流程後再行確認，合作過程並無任何溝通上的問題。並不存在要求對方必須使用韓文溝通，或因語言與流程造成合作不便的情況。此外，在商業合作上，除了廣告主與所屬公司直接合作的模式外，也確實存在廣告主 → 廣告代理商 → 行銷公司 → 經紀公司等多層次合作結構，因此在外界看來，溝通流程可能較為複雜。即便如此，所有最終決策仍一律由韓國所屬公司統一確認與拍板，並確保整體合作過程不會產生混亂或誤解。在拍攝與活動執行方面，除了為確保作品與成果品質所必要的基本條件外，從未提出任何個人性質的要求或不合理的附加條件，所有行程皆建立在與合作夥伴相互尊重與信任的基礎上進行。未來，李多慧也將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，並以最誠懇的態度回應粉絲與所有合作夥伴的支持與期待。再次感謝大家長期以來的關心與應援。謝謝大家。李多慧 韓國所屬公司經紀人 Jack