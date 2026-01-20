我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克今（20）日主場以97：114慘敗達拉斯獨行俠，吞下近期的4連敗，賽後哈特（Josh Hart）接受訪問時表示自己對於球隊的態度感到不滿，並認為尼克今天的這樣的表現非常丟臉，坦言去年全隊上下一心認真的態度已經消失。布朗森（Jalen Brunson）此戰傷癒復出，全場24投僅9中拿下22分，兩名主力側翼阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）合計出賽64分鐘，卻只拿下16分，進攻端貢獻有限，且尼克全場三分球31投僅9中，手感明顯不佳。哈特賽後接受《SNY》記者貝格利（Ian Begley）訪問時表示，球隊態度令人感到丟臉，「我們所有人都需要好好反省一下，以我們現在的打球方式，真的說不過去。去年不管輸贏，努力程度一直都在，但今天這樣的態度我從沒看過，這真的很丟臉。」尼克本季最顯著的問題在於防守，過去在錫伯杜（Tom Thibodeau）執教時期，尼克防守效率都在聯盟前十名，但自從布朗（Mike Brown）接掌球隊後，本季尼克的防守效率僅排名聯盟第20名，與一年前的水準相去甚遠。資料來源：《The Sporting News》