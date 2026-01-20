我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克本季初才剛奪下NBA盃(NBA Cup)冠軍，原本被視為奪冠熱門，如今卻彷彿撞上高牆。今(20)日在麥迪遜廣場花園主場迎戰達拉斯獨行俠，尼克全場荒腔走板，一度落後多達30分，最終以97：114慘敗，苦吞近期4連敗。對此，擔任球評的傳奇球星「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)直言，這支球隊內部肯定出了問題。尼克此役迎來布朗森(Jalen Brunson)與哈特(Josh Hart)傷癒歸隊，戰力理應升級，但表現卻令人失望。全隊命中率僅40%，且讓對手快攻狂轟32分，比賽中從未領先過。比賽期間，鏡頭更捕捉到Brunson在板凳席上情緒激動地對隊友「訓話」。曾在2010年短暫效力過尼克的名人堂球星McGrady在《NBA on NBC》節目中分析：「你們是一支去年打進東區決賽的成熟隊伍，理應帶著衝擊總冠軍的動力回來，畢竟陣容和體系都沒變。但現在你們打得像一支完全不認識自己的球隊。」McGrady一針見血地指出：「這間休息室裡肯定有一些需要解決的摩擦。我不知道是誰、是什麼事，是教練還是球員的問題，但必須有人出面處理，因為這樣下去不行。」尼克目前的戰績滑落至25勝18敗，更令人擔憂的是他們在過去11場比賽中輸掉了9場，失望的主場球迷甚至在上半場就對自家球隊報以噓聲。McGrady進一步解釋他的觀察：「化學反應必須修正。如果我不喜歡你，我為什麼要為你賣命？如果我心裡有疙瘩，對隊友、教練或體系不滿，我就不會全力以赴。」尼克將於22日繼續在主場迎戰布魯克林籃網，若無法盡快解決McGrady口中的「內部問題」，這支紐約勁旅恐將面臨更嚴峻的賽季危機。