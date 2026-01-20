NBA美國職籃（National Basketball Association）今（20）日公布2026年全明星賽先發名單，克里夫蘭騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）雖本季場均繳出29.2分、4.8籃板、5.7助攻的亮眼數據，但還是無緣明星賽先發，對此他在接受訪問時表示對於這個結果「不意外」且坦言勝利才是最重要的事。
上賽季成東區龍頭 騎士戰績直線下滑
本季例行賽已進行超過一半，但騎士僅拿下24勝20敗的戰績，與外界原先預期的有不小落差，騎士上賽季拿下64勝18敗，以東區龍頭晉級季後賽，今年在陣容變動不大的情況下，戰績卻直線下滑目前在東區排在第7名。
球隊戰績影響明星賽先發 米契爾坦言「不意外」
騎士本季遭遇多名主力傷勢困擾，但整體表現仍被認為缺乏說服力，傷病並不足以完全解釋戰績下滑的原因。作為球隊核心，米契爾承受著巨大壓力，騎士多數勝利都與他的高效發揮密切相關。然而，即便個人數據依舊亮眼，他仍未獲得全明星先發的肯定。
在明星賽先發名單公布後，米契爾坦言先發的球員，球隊戰績都優於騎士，到頭來勝利才是最重要的事，「老實說，我其實有預期會這樣。入選先發的那些球員，他們的球隊戰績都比我們好。我當然想成為先發，但到頭來，只有贏球大家才會得到回報。勝利才是最重要的。」
米契爾坦言，騎士目前贏得的比賽還不夠多，這讓他無法理直氣壯地獲得先發位置。雖然未被點名多少有些遺憾，但他完全理解這樣的結果。但依靠本季亮眼表現，米契爾仍有機會以替補身分進入明星賽。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季例行賽已進行超過一半，但騎士僅拿下24勝20敗的戰績，與外界原先預期的有不小落差，騎士上賽季拿下64勝18敗，以東區龍頭晉級季後賽，今年在陣容變動不大的情況下，戰績卻直線下滑目前在東區排在第7名。
球隊戰績影響明星賽先發 米契爾坦言「不意外」
騎士本季遭遇多名主力傷勢困擾，但整體表現仍被認為缺乏說服力，傷病並不足以完全解釋戰績下滑的原因。作為球隊核心，米契爾承受著巨大壓力，騎士多數勝利都與他的高效發揮密切相關。然而，即便個人數據依舊亮眼，他仍未獲得全明星先發的肯定。
在明星賽先發名單公布後，米契爾坦言先發的球員，球隊戰績都優於騎士，到頭來勝利才是最重要的事，「老實說，我其實有預期會這樣。入選先發的那些球員，他們的球隊戰績都比我們好。我當然想成為先發，但到頭來，只有贏球大家才會得到回報。勝利才是最重要的。」
米契爾坦言，騎士目前贏得的比賽還不夠多，這讓他無法理直氣壯地獲得先發位置。雖然未被點名多少有些遺憾，但他完全理解這樣的結果。但依靠本季亮眼表現，米契爾仍有機會以替補身分進入明星賽。
資料來源：《The Sporting News》