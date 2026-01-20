紐約洋基隊在追求強打貝林傑（Cody Bellinger）重返球隊的談判中，似乎正採取更為謹慎的「保底策略」。根據美媒《Just Baseball》與《紐約郵報》報導，洋基已與現年33歲的外野兼一壘手布朗（Seth Brown）簽下小聯盟合約，為外野深度與一壘防線買下一份經驗豐富的「保險」。
貝林傑談判僵持 洋基尋找「低成本方案」補強層次
洋基休賽季的首要目標之一是續留貝林傑。這位30歲的全能強打去年透過交易來到紐約後，繳出打率.272、29轟、13盜與 OPS.813 的亮眼成績，季後他選擇跳出2500萬美元的球員選擇權投身自由市場。儘管雙方持續接觸，但至今仍未達成協議。
新加盟的布朗與貝林傑同樣是左打，且具備防守外野三個位置與一壘的能力。布朗在2021與2022賽季分別為運動家隊轟出20支與25支全壘打，展現過不俗的長打火力。雖然2025賽季受傷病困擾僅出賽38場，但在小聯盟3A曾有35場敲出13轟的驚人效率，顯示其長打能力仍有一定水準。
外野戰力青黃不接 布朗成小聯盟深度活棋
目前洋基的外野陣容除了明星中外野手賈吉（Aaron Judge）與葛里遜（Trent Grisham）外，年輕戰力如多明格茲（Jasson Dominguez）尚未完全兌現天賦，而具備強大長打力的瓊斯（Spencer Jones）則還未在大聯盟證明自己。
布朗的加入不僅能在受傷潮發生時提供即戰力支援，若貝林傑最終決定投奔其他球隊，布朗也有機會在春訓中爭取進入開季名單。此外，洋基近期也與具備24轟實力的游擊手德揚（Paul DeJong）簽下小聯盟約，以填補因傷可能趕不上開季的沃爾皮（Anthony Volpe）戰力缺口。
洋基耐心有限？「最後通牒」氛圍濃厚
洋基接連簽下具大聯盟經驗的戰力，雖然都是屬於小聯盟約，但實際上是在向貝林傑釋放信號，表明球隊已有「B計畫」的雛形。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）能否在春訓開始前成功讓貝林傑續留，或是將重整由老將與新秀混搭的防線，將是紐約球迷接下來關注的焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
洋基休賽季的首要目標之一是續留貝林傑。這位30歲的全能強打去年透過交易來到紐約後，繳出打率.272、29轟、13盜與 OPS.813 的亮眼成績，季後他選擇跳出2500萬美元的球員選擇權投身自由市場。儘管雙方持續接觸，但至今仍未達成協議。
新加盟的布朗與貝林傑同樣是左打，且具備防守外野三個位置與一壘的能力。布朗在2021與2022賽季分別為運動家隊轟出20支與25支全壘打，展現過不俗的長打火力。雖然2025賽季受傷病困擾僅出賽38場，但在小聯盟3A曾有35場敲出13轟的驚人效率，顯示其長打能力仍有一定水準。
外野戰力青黃不接 布朗成小聯盟深度活棋
目前洋基的外野陣容除了明星中外野手賈吉（Aaron Judge）與葛里遜（Trent Grisham）外，年輕戰力如多明格茲（Jasson Dominguez）尚未完全兌現天賦，而具備強大長打力的瓊斯（Spencer Jones）則還未在大聯盟證明自己。
布朗的加入不僅能在受傷潮發生時提供即戰力支援，若貝林傑最終決定投奔其他球隊，布朗也有機會在春訓中爭取進入開季名單。此外，洋基近期也與具備24轟實力的游擊手德揚（Paul DeJong）簽下小聯盟約，以填補因傷可能趕不上開季的沃爾皮（Anthony Volpe）戰力缺口。
洋基耐心有限？「最後通牒」氛圍濃厚
洋基接連簽下具大聯盟經驗的戰力，雖然都是屬於小聯盟約，但實際上是在向貝林傑釋放信號，表明球隊已有「B計畫」的雛形。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）能否在春訓開始前成功讓貝林傑續留，或是將重整由老將與新秀混搭的防線，將是紐約球迷接下來關注的焦點。