這是威金斯被NBA美國職籃（National Basketball Association）賽前話題充滿情感色彩，交易至熱火後，首度以對手身分回到熟悉的主場。

▲前鋒Andrew Wiggins過去在勇士也立下汗馬功勞。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在迎戰邁阿密熱火前，談起即將重返灣區的前愛將安德魯．威金斯（Andrew Wiggins），語氣中滿是感念與不捨。威金斯之於勇士，不只是曾經的先發前鋒，更是2022年奪冠歷程中不可或缺的一塊拼圖。柯爾直言，威金斯是一位每天都讓教練感到愉快的球員，「當你和這樣的人一起經歷那麼多場內場外的時刻，最後卻因為交易而分開，這就是這個聯盟殘酷又現實的一面。」他也坦言，即使彼此仍保持聯繫，但無法再天天見面，情感上仍然難免感傷。談到威金斯在勇士的場上定位，柯爾毫不猶豫地點名2022年季後賽。該年威金斯在22場季後賽中，場均16.5分、7.5籃板、1.8助攻，投籃命中率46.9%，多場關鍵戰役扛下防守與得分重任。其中，總冠軍賽第5戰，威金斯攻下26分、13籃板，幫助勇士取得系列賽3：2領先，也成為奪冠轉捩點之一。柯爾直言，那次季後賽表現，讓威金斯被許多球迷視為僅次於史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）的第二號功臣，「沒有他，我們不可能拿下那座冠軍。」不過，真正讓柯爾難以忘懷的，並不只是威金斯的防守與籃板，而是他場下的樣子。柯爾特別提到，威金斯是一位極其投入家庭的父親，在被交易前一週才迎來小兒子誕生，卻必須在賽季中段收拾行李、離開家人，這讓柯爾至今仍感到心疼。在柯爾眼中，威金斯安靜、善良，是那種不張揚卻讓人安心的存在。他相信，不論是在金州、邁阿密，甚至更早的明尼蘇達，球迷都能感受到「為這樣的人加油，是一件很舒服的事」。