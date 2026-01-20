我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）正式揭曉2026年明星賽先發名單，本屆改制為「美國隊 vs. 世界隊」的夢幻對決，引發全球籃壇熱議。然而，名單揭曉後飽受爭議的除了紀錄終結的詹姆斯，還有明尼蘇達灰狼的當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）。即便本季場均轟下生涯新高的29.6分，且連續兩年率隊闖入西區決賽，愛德華茲卻依舊無緣先發，引發隊友與媒體的一片撻伐。愛德華茲今年再度無緣明星賽先發名單，雖然被視為替補名單的有力人選，不過對於愛德華茲連三年入選明星賽只能從「板凳」出發，灰狼隊友蘭德爾（Julius Randle）顯得極為憤慨。賽後直接在個人社群媒體上直言：「愛德華茲每天都應該是先發，他甚至應該出現在MVP的討論名單中。我想問問那些投票的人，你們到底有沒有在看比賽？」數據顯示，愛德華茲在媒體與球員投票中都高居前5，然而在權重佔50%的球迷票選中卻滑落至第 7，最終綜合排名遺憾落後給柯瑞（Stephen Curry）與文班亞馬（Victor Wembanyama）。愛德華茲的人氣為何始終無法與其實力掛鉤？或許與他前兩年的西決之旅息息相關。2023-24賽季，他雖率隊擊敗太陽與金塊，卻在西區決賽慘遭獨行俠橫掃；2024-25 賽季，灰狼再度挺進西區決賽，但第二輪擊敗勇士的關鍵在於柯瑞受傷缺陣。這導致大量柯瑞球迷抱持「如果論」，認為若柯瑞健康，灰狼根本走不到西區決賽。這也讓愛德華茲的帶隊表現被貼上標籤，無法在球迷心中轉化為真正的領袖地位。即便長相神似喬丹（Michael Jordan），愛德華茲在場上的進步也肉眼可見，但他至今仍欠缺個人獎項的認證——總冠軍、得分王或是MVP獎盃。他本人也經常低調表示：「我還不是聯盟的門面人物。」目前看來，隨著詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）今年票數都落後於他，這兩位傳奇老將已不再是他的威脅。愛德華茲距離全明星賽首發的最後一道檻，似乎只剩下「等待柯瑞退位」，或是用一座總冠軍、MVP來徹底堵住質疑者的嘴。