NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓塞爾提克塔圖姆（Jason Tatum）本季因阿基里斯腱傷勢報銷，球團原先將本賽季當成過渡期，並沒有過度追求戰績，但布朗（Jaylen Brown）本季大爆發，場均繳出29.7分、6.4籃板、4.8助攻，率領塞爾提克打出26勝15敗，暫居東區第2名，布朗在今年明星賽先發投票中，在媒體投票中名列第一名，似乎正在擺脫綠衫軍「二哥」的稱號。

布朗打出生涯年　成「綠衫軍」一哥

在塔圖姆缺席的情況下，布朗本季使用率暴漲至生涯新高的36.9%，他不僅成功消化龐大進攻負荷，還持續以高效率表現，幫助球隊穩守東區前段位置。除繳出亮眼數據外，本季投籃命中率高達49.1%，成為綠衫軍當之無愧的一哥。

生涯第5次入選明星賽　布朗首度擔任先發

今年入選全明星賽，是布朗生涯第5次入選，卻是首次以先發身分亮相，他將與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布朗森（Jalen Brunson）、馬克西（Tyrese Maxey）以及康寧漢（Cade Cunningham）組成今年東區的明星賽先發5人。

塞爾提克目前仍期待塔圖姆能從阿基里斯腱撕裂的重傷復出，趕上季後賽。若塔圖姆能以健康狀態回歸，再加上打出生涯年的布朗，波士頓無疑將在季後賽來臨時，擁有再次衝擊總冠軍的強大戰力。

