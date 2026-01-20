我是廣告 請繼續往下閱讀

卡森斯直覺預言：克里夫蘭是故事的起點與終點

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的退役話題始終是籃壇焦點。近日，前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在體育節目《Run It Back》中語出驚人，大膽預測詹姆斯不會在洛杉磯湖人隊退休，而是會重返職業生涯的起點克里夫蘭騎士隊，完成最後的落葉歸根。在節目中，卡森斯明確表達了他對詹姆斯職業生涯終點的看法。他表示：「他會在洛杉磯結束職業生涯嗎？我不這麼認為。我的直覺告訴我，他最終會回到克里夫蘭。」卡森斯強調，這不僅僅是感性層面的考量，更是歷史地位的完美註解，「他的故事就是從那裡開始的，那是他的家鄉。我認為克里夫蘭將會是第一支為他退役球衣的球隊。對他來說，在那裡結束生涯是理所當然的事。」除了預測去向，卡森斯也對湖人隊近年來的補強大加撻伐。他為詹姆斯抱不平，認為湖人球團辜負了這位老將的巔峰餘暉。「提到勒布朗，人們現在可能會想到他沒打進季後賽，但我很難把責任歸咎於他，」卡森斯直言：「他在2019-20賽季贏得了總冠軍，但除了那一年，球團並沒有真正圍繞他打造出最合適的陣容。」詹姆斯於2003年以狀元之姿被騎士隊選中，開啟了他的傳奇篇章。他在克里夫蘭度過了前7個賽季，雖然曾於2010年轉戰邁阿密熱火，但在2014年他兌現諾言重返家鄉，並在2016年率領騎士隊在總冠軍賽完成大逆轉，奪下隊史首座總冠軍金盃。儘管詹姆斯在湖人隊的5次季後賽之旅中獲得一次冠軍，也曾帶隊闖入西區決賽，但近期球隊戰績起伏，讓外界對於「野心勃勃」的詹姆斯是否願意在洛杉磯逐漸老去產生質疑。