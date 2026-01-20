我是廣告 請繼續往下閱讀

聯盟 後衛陣容 前鋒 / 中鋒陣容 西區 Luka Doncic （湖人）、Shai Gilgeous-Alexander （雷霆）、Stephen Curry （勇士） Nikola Jokic （金塊）、Victor Wembanyama （馬刺） 東區 Jalen Brunson （尼克）、Tyrese Maxey （76人）、Cade Cunningham （活塞） Giannis Antetokounmpo （公鹿）、Jaylen Brown （塞爾提克）

Game 1： 美國 A 隊 vs. 美國 B 隊



Game 2： 勝隊 vs. 世界隊



Game 3： 敗隊 vs. 世界隊



決賽： 積分前兩名（或得失分高者）進行冠軍爭奪戰。





▲本次先發名單投票中爆出最大冷門，現年41歲的湖人傳奇球星詹姆斯，在西區前場票選中僅名列第8，這也是他自2005年以來，首度未能進入明星賽先發陣容。（圖／美聯社／達志影像）

取消位置限制： 投票不再區分「前場」或「後場」，單純以人氣與實力論劍，這也是為何西區先發名單中出現3名後衛的原因。



世界聯軍崛起： 目前先發名單中已有5位國際球員（SGA、Jokic、Doncic、Wembanyama、字母哥），這支由各國MVP組成的「世界聯軍」被外界視為本屆奪冠大熱門。



總裁最終裁決： 若教練選出的14名替補無法湊齊16位美國人與8位國際球員的賽制需求，總裁席佛（Adam Silver）將擁有最終指定權進行增補。





2月14日（週六）： 名人賽、新秀挑戰賽





名人賽、新秀挑戰賽 2月15日（週日）： 三分球、灌籃大賽、技術挑戰賽





三分球、灌籃大賽、技術挑戰賽 2月16日（週一）： 第75屆NBA全明星正賽（地點：洛杉磯快艇主場Intuit Dome）





▲連續21年入選明星賽先發的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年意外落榜，不過ESPN分析指出，詹姆斯依舊有望靠「致敬傳奇」的頭銜回到明星賽。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃官方今（20）日正式揭曉 2026 年洛杉磯全明星賽（All-Star Game）首波10位先發球星名單。本屆明星賽迎來史上最大規模改革，不僅詹姆斯（LeBron James）連續21年進入先發名單的紀錄中斷，賽制也確定變更為「美國隊 vs. 世界隊」的三隊循環賽。這場改制後的國際大戰，將於台灣時間2月16日在洛杉磯快艇新主場點燃戰火。《NOWnews》為讀者整理2026明星賽「賽制、先發名單、時程表」一次看。本次先發名單投票中爆出最大冷門，現年41歲的湖人傳奇球星詹姆斯，在西區前場票選中僅名列第8，這也是他自2005年以來，首度未能進入明星賽先發陣容。雖然詹姆斯場均仍有22.6分、6.9助攻的演出，但因傷病出勤率與湖人戰績起伏，最終無緣延續長達21年的先發紀錄。與此同時，馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在激烈的加權票選中，靠著較高的球迷得票數險勝灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards），生涯首度榮膺明星賽先發，象徵聯盟正式進入世代交替。為了提升對抗性，NBA取消傳統東西區分組，改採 「三隊循環賽」。共24名明星球員將被分為美國A隊（8人）、美國B隊（8人）與世界隊（8人）。每場比賽總時長與例行賽相同，打四節、每節12分鐘。