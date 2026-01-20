NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月21日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊主場對上洛杉磯湖人的比賽。金塊目前拿下29勝14敗，暫居西區第3名，湖人則是拿下25勝16敗，暫居西區第6名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

丹佛金塊（2914敗）vs 洛杉磯湖人（2516敗）

比賽地點：波爾體育館

比賽時間：台灣時間1月21日（三）上午 11：00

 金塊觀戰焦點：約基奇持續缺陣、球隊狀態起伏不定

金塊上一場比賽慘輸黃蜂23分，在約基奇（Nikola Jokic）持續缺陣的情況下，金塊整體裝狀態起伏不定，莫瑞（Jamal Murray）似乎無法承擔起核心的責任，加上板凳整體火力不足，導致金塊近期表現起伏不定。

觀戰重點：

  1. 誰能扛起球隊？
  2. 板凳誰是關鍵人物？
  3. 莫瑞能否成為核心？

湖人觀戰焦點：結束小低潮、防守仍是球隊隱憂

湖人上一戰擊敗暴龍，結束65敗的小低潮，雖東契奇（Luka Doncic）每場比賽都打出亮眼數據，但球隊在防守端依舊乏力，攻強守弱的情況下，導致湖人無法打出表現，若交易截止日前高層無法解決問題，湖人恐怕情況恐怕不妙。

觀戰重點：

  1. 防守問題怎麼解決？
  2. 禁區能否把握約基奇缺陣？
  3. 板凳誰能跳出來提供火力？

🏀NBA賽程（台灣時間1/21

08：00 76人VS太陽

09：00 公牛VS快艇

09：00 火箭VS馬刺

10：00 爵士VS灰狼

11：00 勇士VS暴龍

11：00 金塊VS湖人

11：00 熱火VS國王


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：11：00 金塊VS湖人

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

