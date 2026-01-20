我是廣告 請繼續往下閱讀

誰能扛起球隊？ 板凳誰是關鍵人物？ 莫瑞能否成為核心？

防守問題怎麼解決？ 禁區能否把握約基奇缺陣？ 板凳誰能跳出來提供火力？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月21日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊主場對上洛杉磯湖人的比賽。金塊目前拿下29勝14敗，暫居西區第3名，湖人則是拿下25勝16敗，暫居西區第6名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：波爾體育館比賽時間：台灣時間1月21日（三）上午 11：00觀戰重點：08：00 76人VS太陽09：00 公牛VS快艇09：00 火箭VS馬刺10：00 爵士VS灰狼11：00 勇士VS暴龍11：00 金塊VS湖人11：00 熱火VS國王📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：11：00 金塊VS湖人NBA League Pass、Line Today。