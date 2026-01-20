我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（20）日在主場大通中心（Chase Center）展現強大的進攻火力，靠著波茲姆斯基（Brandin Podziemski）替補砍下24分，以及柯瑞（Stephen Curry）穩定貢獻「雙十」表現，最終以135：112大勝邁阿密熱火，喜迎4連勝。然而，陣中前鋒「士官長」巴特勒在對戰老東家的第3節因膝傷退場，且右腳無法負重，為球隊的連勝氣氛蒙上一層陰影。本場比賽勇士隊在進攻端發揮淋漓盡致，全隊投中至少20記三分球，這已是他們連續第4場達成此成就，追平NBA歷史紀錄。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）發揮奇兵本色，繳出 24 分、6 籃板、4 助攻的全能數據；柯瑞則送出 19 分並傳出 11 次助攻，有效穿針引線串聯球隊攻勢。熱火隊方面，雖然鮑威爾（Norman Powell）攻下全隊最高 21 分，維金斯（Andrew Wiggins）面對舊主也有 18 分進帳，但團隊命中率在下半場滑落，難以抵擋勇士在末節拉開的 20 分以上差距。比賽轉折點發生在第三節剩餘約 7 分 40 秒時，巴特勒在一次進攻切入中與對手碰撞後倒地，隨後痛苦地摀住右膝。據現場記者觀察，巴特勒在隊友攙扶下離開球場時，右腳完全無法承重。醫學專家 Nirav Pandya 指出，這類傷勢極具隱蔽性，巴特勒後續將接受 MRI（核磁共振）檢查。若僅是過度伸展造成的骨挫傷，休養數週即可；但最壞的情況則可能是前十字韌帶（ACL）受損，恐導致整季報銷。巴特勒此役在受傷前表現相當亮眼，出賽 21 分鐘即貢獻 17 分。兩隊上半場打得難分難解，勇士僅以 70：66 微領先。進入下半場後，波傑姆斯基在第三節接管比賽連拿 5 分帶動攻勢。儘管柯瑞在第四節因陷入犯規麻煩短暫下場休息，但希爾德（Buddy Hield）與波茲姆斯基連手打出一波 12：0 的高潮，將領先擴大至 21 分，讓熱火隊在比賽剩餘 4 分鐘時決定撤下主力繳械投降。