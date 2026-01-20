我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士二當家「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第3節因右膝受傷提前退場，多位醫學專家初步判定恐傷及前十字韌帶（ACL）。勇士球團也隨即證實已安排核磁共振（MRI）檢查，結果在台灣時間週三出爐。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（20）日在主場以 135：112 大勝邁阿密熱火，喜迎4連勝。然而，這場大勝背後卻隱藏著巨大的傷病危機與人事震盪。勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第三節因右膝受傷離場，傷情不容樂觀。面對球隊戰力缺口，近期陷入「自請交易」風暴且慘遭冷凍的小將庫明加（Jonathan Kuminga），似乎迎來了命運的轉折點。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問道是否會重新啟用庫明加時，鬆口表示：「當然，絕對會。」比賽進行到第三節剩餘7分多鐘時，巴特勒在一次爭球落地時意外扭傷右膝，隨即痛苦倒地。醫學專家皆警告，巴特勒膝蓋「詭異彎曲」的角度極可能涉及前十字韌帶（ACL）受損。儘管傷情揪心，巴特勒仍展現其堅韌性格。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後透露，巴特勒倒地後竟還開玩笑說想「堅持罰球」，柯瑞感嘆地說：「這就是他的風格，我們都在為他祈禱。」勇士官方表示，巴特勒的 MRI（核磁共振）檢查結果將於台灣時間週三出爐。巴特勒的傷退，意外讓勇士的輪替陣容出現變數。年輕前鋒庫明加日前已正式向球團提交交易申請，且在過去一個月內幾乎未獲上場機會。然而，隨著巴特勒倒下，勇士前場戰力告急，教練科爾在今日賽後被問及是否會重新啟用庫明加時，強硬態度出現鬆動。「當然，絕對會。」 科爾在賽後記者會上面對媒體追問庫明加的調度時，給出了肯定的答覆。科爾坦言，球隊目前非常擔心巴特勒的傷勢，但在結果揭曉前一切未知，因此必須依靠團隊整體應對，並期待格林（Draymond Green）能在明天的背靠背比賽中復出，而庫明加或許也將重回輪替陣容。日前面對庫明加高喊「賣我」所引發的更衣室風暴，柯瑞也公開回應。他直言這並未對球隊造成干擾：「這不是什麼分心的事，這是一個非常特殊的狀況。我們的工作就是繼續打球、繼續贏球，事情終究會解決。」目前外界預測庫明加被交易的機率仍高達90%，湖人與獨行俠皆是熱門買家。然而，巴特勒的突發傷情是否會讓勇士管理層在交易截止日前改變計畫，抑或將庫明加作為換取即戰力中鋒的最後籌碼，將成為交易截止日前全聯盟關注的焦點。