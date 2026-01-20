我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃在即，台灣隊的戰力部署也引起大聯盟（MLB）資深記者的高度關注。大聯盟權威記者莫洛西（Jon Morosi）日前剛在社群平台提到自己最期待新生代火球男孫易磊在經典賽的表現後，今（20）日又發文點名讚賞「救援王」林詩翔，直指其「變速球」具備世界級競爭力，甚至將其與大聯盟傳奇救援王霍夫曼（Trevor Hoffman）相提並論。莫洛西在文中給予林詩翔極高評價，認為這位效力於台鋼雄鷹的守護神，擁有本屆經典賽所有投手中最頂尖的變速球之一。他進一步形容，當林詩翔這顆變速球處於顛峰狀態時，球路的位移讓他聯想起名人堂球星、外號「地獄喪鐘」的傳奇守護神霍夫曼。莫洛西分析，林詩翔憑藉這顆致命武器，極有可能在經典賽台灣隊中，扛起與在母隊台鋼雄鷹相同的「終結者」重任，負責在最後關頭鎖定勝局。現年24歲的林詩翔在2022年選秀曾遺憾落榜，隔年才以第8指名加入台鋼雄鷹。去年球季林詩翔展現強大心理素質，成功卡位終結者，出賽60場強勢收下30次救援成功、防禦率僅1.79，不僅奪下聯盟救援王，更榮膺年度新人王。這份傲人成績單也反映在薪資上。台鋼雄鷹球團近日公布談薪結果，林詩翔獲得一紙兩年複數年合約，2026年月薪從10萬元一舉暴衝至32萬元，漲幅高達220%，刷新隊史加薪幅度紀錄，成為隊內本土球員的身價指標。目前林詩翔已於1月15日正式投入台灣隊集訓，與各路旅外好手競爭最終的30人正選名單。總教練曾豪駒曾對其表達肯定，認為林詩翔的成長象徵著「只要肯努力，一定會被看見」。在大聯盟記者的跨海點名後，林詩翔是否能用那顆讓外國球探驚豔的變速球大殺四方，勢必成為全台球迷最期待的焦點。