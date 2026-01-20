我是廣告 請繼續往下閱讀

26國家、399家廠商 台北電玩展PC類遊戲最多

▲2026台北國際電玩展共匯集26個國家、399家廠商參與，展出超過500款遊戲，活動現場也會有各式Coser到場還原角色。（圖／記者張志浩攝）

任天堂連4年最大攤 120台Switch隨便玩

2026台北國際電玩展活動資訊

▲2026台北國際電玩展廠商展出重點、遊戲。（圖／台北國際電玩展提供）

2026台北國際電玩展（TGS）下周1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，今年共匯集26個國家、399家廠商參與，展出超過500款主機、PC、行動裝置等熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，今（20）日官方也正式公佈玩家區平面圖，日系大廠任天堂再次成為今年佔地最大的遊戲商。台北國際電玩展媒體公關張芸甄表示，2026台北國際電玩展的399家廠商中，台灣佔比47％、海外53%，其中PC類遊戲62%、桌遊10%、手遊9％、家機類5％、電競類4％，搭配多家電競硬體、周邊廠商，為期4天帶來各式活動。連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，今年台北國際電玩展持續是展場規模最大的廠商，預計將120台以上主機搬入會場，未上市在內的35款以上遊戲都能在電玩展遊玩，人氣IP《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等都會現身。跨平台與人氣遊戲部分，《明日方舟：終末地》、《星痕共鳴》、《少女前線 2：追放》、《寒霜啟示錄》、《Kingshot》都會架設展區，SialiaGames則會帶來迎接5周年的《三國志·戰略版》和《信長之野望 真戰》、《救世者之樹：新世界》、《代號鳶》等，《碧藍航線》與首度實體公開亮相的《藍色星原：旅謠》都會開放試玩。官方指出，只要玩家購票入場台北電玩展，除了能夠盡情體驗各種體驗、參加多元的舞台活動、購入展場限量周邊，還有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 (Slim) 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機免費帶回家。1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00南港展覽館1館4樓