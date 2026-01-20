金州勇士今(20)日雖以135：112大勝邁阿密熱火，豪取近期四連勝，但這場勝利卻被巨大的傷病陰影籠罩。勇士主力前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler）在第三節因右膝受傷痛苦倒地，隨即退場並未再回歸。這次傷勢不僅可能讓這位36歲老將面臨NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季報銷的風險，更迫使總教練S.科爾（Steve Kerr）不得不重新啟用與球隊關係降至冰點的年輕前鋒J.庫明加（Jonathan Kuminga），徹底打亂勇士在交易截止日前的佈局。
美國媒體意見分歧，一派說法是立刻將庫明加交易出去，換回即戰力球星重組陣容，另一派則認為，勇士已玩完，柯瑞也不再是巔峰時期的殺手，灣區大軍應該當機立斷展開重建，不可浪費未來資產。
巴特勒在受傷前表現高效，出賽21分鐘便繳出17分、3籃板、4助攻與2抄截的數據。然而在第三節中段，他在一次非接觸性的落地動作中，右膝出現明顯的不自然內扣（buckling inward），隨即痛苦倒地並抓著膝蓋。最終他在隊友G.裴頓二世（Gary Payton II）與B.希爾德（Buddy Hield）的攙扶下離開球場。
運動醫學專家B.薩特勒（Brian Sutterer）分析指出，巴特勒的受傷機制令人憂心。雖然最佳情況可能僅是內側副韌帶（MCL）扭傷，類似他在2024年季後賽的傷勢，需休養數週；但若不幸傷及前十字韌帶（ACL），考慮到巴特勒曾有半月板撕裂與MCL傷史，這極可能宣告他本賽季提前結束。
科爾賽後坦言，更衣室內的氣氛相當壓抑（subdued），全隊都在焦急等待MRI核磁共振的檢查結果。
庫明加獲解凍重返輪替 交易價值與戰力需求的兩難
巴特勒的倒下，意外成為庫明加重返球場的契機。這位年輕前鋒此前已連續16場比賽未獲上場機會（DNP），並在1月中旬傳出正式提出交易請求。然而巴特勒受傷後，加上D.格林（Draymond Green）與G.桑托斯（Gui Santos）亦有傷在身，科爾在賽後記者會上明確表示，球隊現在「絕對（absolutely）」需要庫明加。
這對勇士管理層而言是一把雙面刃。距離2月5日的交易截止日不到一個月，庫明加原先被交易的機率極高，如今卻因球隊側翼戰力真空而被迫留用。勇士面臨兩難抉擇：是該利用這段時間讓庫明加上場「展示（Showcase）」以維持交易價值？還是因為巴特勒的長期缺陣，被迫留下庫明加作為季後賽衝刺的備案？賭盤數據顯示，巴特勒受傷後，庫明加被交易的機率已從90%驟降至65%，顯示市場預期勇士可能被迫改變策略。
側翼攻防體系崩盤危機 交易截止日操盤恐轉向
巴特勒本季場均貢獻20分、5.6籃板與4.9助攻，是勇士除了S.柯瑞（Stephen Curry）之外最穩定的持球點與外圍防守大鎖。若他長期缺陣，勇士的攻防體系將面臨嚴峻考驗。進攻端，柯瑞將面臨對手更肆無忌憚的包夾；防守端，希爾德與庫明加雖有體能，但缺乏巴特勒的防守判斷與硬度。
這場傷病恐將迫使勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）調整交易策略。勇士原計畫打包庫明加換取另一名球星衝擊冠軍，如今可能轉為尋求短期的側翼備案，甚至若巴特勒確定報銷，勇士不排除在交易市場上轉攻為守，保留資產放眼未來。
目前勇士以25勝19敗暫居西區第8，正處於力保季後賽席次的關鍵期，巴特勒的傷勢無疑是給力圖重返榮耀的灣區大軍一記重拳。
資料來源：ESPN
更多NBA相關新聞：
NBA分析／湖人艾頓和唐西奇為何無法搭配？
NBA交易盤點(西區)／勇士陷入內部風暴送走庫明加、湖人資源匱乏
李亦伸專欄／LeBron統治世代結束！明星先發排第9 歡迎來全新NBA
我是廣告 請繼續往下閱讀
巴特勒在受傷前表現高效，出賽21分鐘便繳出17分、3籃板、4助攻與2抄截的數據。然而在第三節中段，他在一次非接觸性的落地動作中，右膝出現明顯的不自然內扣（buckling inward），隨即痛苦倒地並抓著膝蓋。最終他在隊友G.裴頓二世（Gary Payton II）與B.希爾德（Buddy Hield）的攙扶下離開球場。
運動醫學專家B.薩特勒（Brian Sutterer）分析指出，巴特勒的受傷機制令人憂心。雖然最佳情況可能僅是內側副韌帶（MCL）扭傷，類似他在2024年季後賽的傷勢，需休養數週；但若不幸傷及前十字韌帶（ACL），考慮到巴特勒曾有半月板撕裂與MCL傷史，這極可能宣告他本賽季提前結束。
科爾賽後坦言，更衣室內的氣氛相當壓抑（subdued），全隊都在焦急等待MRI核磁共振的檢查結果。
巴特勒的倒下，意外成為庫明加重返球場的契機。這位年輕前鋒此前已連續16場比賽未獲上場機會（DNP），並在1月中旬傳出正式提出交易請求。然而巴特勒受傷後，加上D.格林（Draymond Green）與G.桑托斯（Gui Santos）亦有傷在身，科爾在賽後記者會上明確表示，球隊現在「絕對（absolutely）」需要庫明加。
這對勇士管理層而言是一把雙面刃。距離2月5日的交易截止日不到一個月，庫明加原先被交易的機率極高，如今卻因球隊側翼戰力真空而被迫留用。勇士面臨兩難抉擇：是該利用這段時間讓庫明加上場「展示（Showcase）」以維持交易價值？還是因為巴特勒的長期缺陣，被迫留下庫明加作為季後賽衝刺的備案？賭盤數據顯示，巴特勒受傷後，庫明加被交易的機率已從90%驟降至65%，顯示市場預期勇士可能被迫改變策略。
側翼攻防體系崩盤危機 交易截止日操盤恐轉向
巴特勒本季場均貢獻20分、5.6籃板與4.9助攻，是勇士除了S.柯瑞（Stephen Curry）之外最穩定的持球點與外圍防守大鎖。若他長期缺陣，勇士的攻防體系將面臨嚴峻考驗。進攻端，柯瑞將面臨對手更肆無忌憚的包夾；防守端，希爾德與庫明加雖有體能，但缺乏巴特勒的防守判斷與硬度。
這場傷病恐將迫使勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）調整交易策略。勇士原計畫打包庫明加換取另一名球星衝擊冠軍，如今可能轉為尋求短期的側翼備案，甚至若巴特勒確定報銷，勇士不排除在交易市場上轉攻為守，保留資產放眼未來。
目前勇士以25勝19敗暫居西區第8，正處於力保季後賽席次的關鍵期，巴特勒的傷勢無疑是給力圖重返榮耀的灣區大軍一記重拳。
資料來源：ESPN
更多NBA相關新聞：
NBA分析／湖人艾頓和唐西奇為何無法搭配？
NBA交易盤點(西區)／勇士陷入內部風暴送走庫明加、湖人資源匱乏
李亦伸專欄／LeBron統治世代結束！明星先發排第9 歡迎來全新NBA