金州勇士球星巴特勒(Jimmy Butler)本季展現出的求勝企圖心有目共睹，尤其在今(20)日面對老東家邁阿密熱火的比賽中，他更是殺紅了眼。然而，這場原本充滿復仇張力的夜晚，卻以最令人心碎的方式收場。Butler在一次落地後右膝嚴重受傷，隨即被攙扶離場，目前正在接受MRI檢查。外界擔憂，這位36歲老將的傷勢，恐將直接宣告勇士本季爭冠窗口的關閉。如果說有哪一晚巴特勒會展現出不同的動力，那絕對是面對熱火。這是他曾在2020年和2023年兩度帶進總冠軍賽的隊伍。雖然兩次都與金盃擦身而過，但也奠定了他「大場面球員」與「季後賽殺手」的歷史地位。與前東家並不愉快的離別，無疑是他展現身手的催化劑。攻防兩端，他腳下的火都已被點燃。通常這種急於證明的球員容易陷入單打獨鬥的隧道視野（Tunnel Vision），但這正是巴特勒之所以為巴特勒的地方——他沒有發動一場個人聖戰，而是依然在為隊友創造機會。當穆迪（Moses Moody）為他設立掩護時，巴特勒吸引了熱火換防，隨即發現前隊友威金斯（Andrew Wiggins）過度協防，便冷靜地將球傳給空檔的穆迪投進三分，一切看起來都很美好。然而，這個看似要走向快樂結局的故事，瞬間變成了惡夢。在一次落地後，巴特勒無法將重量放在受傷的右膝上，隨即被攙扶回休息室並宣布退賽，並診斷出遭遇右膝前十字韌帶撕裂，將接受手術並確定賽季報銷。文字難以形容巴特勒若長期缺陣對勇士會有多麼毀滅性的打擊。巴特勒本季打出了聯盟前15至20名的頂級水準，他在多項進階數據中名列前茅；預估正負值（EPM）+4.2（聯盟第14）、籃板正負值（BPM）+5.5（聯盟第12）、DARKO正負值+2.8（聯盟第19）。他是全隊總正負值的領跑者（+176），當他在場時，勇士每百回合能多得10.9分。更驚人的是，由巴特勒領軍的「非柯瑞時段」，在561分鐘內每百回合竟能淨勝對手8.9分。這在過去的勇士隊是聞所未聞的，板凳時間不僅沒輸，還能擴大領先。若巴特勒缺陣，恐懼將重新籠罩金州。那個「只要柯瑞一下場就崩盤」的舊現狀，恐怕會捲土重來。36歲的巴特勒，巔峰期理應已過；能打出這種影響力並貢獻勝利，本身就是壯舉。但如果這次傷勢讓他缺席一年或更久，屆時他將年滿37歲。對於這種等級的膝傷，漫長的復健與重新適應過程，對高齡球員遠不如對年輕人那般仁慈。巴特勒仍渴望勝利，渴望那兩度擦肩而過的總冠軍。在這個不幸的膝蓋扭傷發生前，那個奪冠窗口就已相當狹窄；如今，這扇窗恐怕已瀕臨關閉。宏觀來看，勇士隊的爭冠窗口恐將同步關閉。屆時，勇士將幾乎沒有動力去交易庫明加（Jonathan Kuminga）或其他選秀資產來補強，因為沒有了奪冠基石，管理層與老闆再也沒有理由為了柯瑞（Stephen Curry）時代剩餘的幾年梭哈一切。如今，只能祈禱巴特勒能迅速康復，在這段最後的職業生涯中，還能無礙地回到球場，延續那未竟的冠軍夢。