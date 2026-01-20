根據日媒《Sponichi Annex》報導，北海道日本火腿鬥士隊今（20）日正式公布2026年春訓分組名單，讓台灣球迷振奮的是，被譽為「台灣至寶」的兩位強投古林睿煬與孫易磊，春訓雙雙從一軍起跑。球隊將於2月1日展開春訓，一軍進駐沖繩名護市，二軍則於國頭村進行集訓。
孫易磊轉支配下後首度一軍春訓
對於現年20歲的孫易磊而言，這是他自去年5月轉為支配下球員後，生涯首度從一軍組展開春訓。孫易磊去年球季表現驚艷，一軍出賽9場，雖吞下2敗，但貢獻了1次救援成功與4次中繼成功，防禦率為5.11。他在季末轉向先發，更在對抗軟銀鷹的「天王山之戰」掛帥，展現出超越年齡的強心臟。
談到2025年賽季的轉變，孫易磊日前受訪時曾坦言進度比預期更快，在技術層面上，他積極磨練與火球「共軌」的變速球與指叉球。他自信表示：「去年（2024）信心較不足，今年（2025）提升了將球投進好球帶的自信，現在敢往好球帶丟。這是在對決那些小時候看電視才看得到的明星球員時，最大的收穫。」
古林睿煬擺脫傷病陰霾 劍指火腿先發輪值
另一位台灣強投古林睿煬，去年雖也名列一軍，卻在春訓前夕因右腹斜肌傷情改由二軍復健起步。今年他以健康姿態回歸，去年他在一軍出賽7場，其中有5場先發，拿下2勝2敗、防禦率3.62的成績，每局被上壘率（WHIP）僅1.21，展現極佳的壓制力。本季他再度鎖定一軍出發，展現火腿球團對其競爭先發輪值的深切期待。
經典賽台灣隊關鍵戰力 春訓與集訓兩頭衝
值得注意的是，古林睿煬與孫易磊目前皆已於15日向中華隊報到，投身世界棒球經典賽（WBC）的集訓行列。根據規劃，兩人將短暫返日參與母隊春訓後，再視火腿球團與中華隊的協調結果回歸國家隊。
火腿球團對此展現高度支持，表示若球員入選國家隊將全力配合。大聯盟名記者莫洛西（Jon Morosi）日前更公開點名期待孫易磊的火球表現。這兩位火腿隊的台灣大將，能否將春訓的一軍氣勢帶入經典賽戰場，成為台灣隊衝擊國際賽佳績的關鍵，全台球迷都在拭目以待。
