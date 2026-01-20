我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將昨（19）日發布本季第6位洋將，是來自日本的育成洋投阿部雄大，過去曾效力社會人名門ENEOS，今（20）日悍將展開新年度的春訓，阿部與另一位日籍投手鈴木駿輔一同投入訓練，他透露，來台最大原因是「想成為職業球員」，即便去年日本職棒（NPB）選秀未果，仍沒有放棄夢想，因此在收到悍將的邀約後，沒有做過多考慮就答應來台。現年25歲的阿部雄大，出身山形縣酒田南高校，曾效力日本社會人ENEOS，去年在社會人大會出賽9場拿下7勝，53局投球投出49次三振，最快球速曾經達到150公里，也曾在去年日職選秀會上獲得關注，但最後未獲得指名，今年以育成洋將的身份來台發展。阿部今日投入悍將春訓，他表示，來台發展的最主要原因就是想成為職業選手，「這是我的夢想，高中畢業後到社會人磨練4年，隨後參加日職選秀，可惜最後落選。」阿部直言，即便日職選秀未果，仍沒有放棄夢想，「富邦提出這個邀請，就決定來台灣挑戰。」阿部透露，收到悍將的邀請並沒有考慮太久，「去年林桑（林威助）跟島崎教練在日本有來看我投球，算是測試的感覺，當天晚上有跟我談一些要不要來台灣的話題，隔天一早我就決定要來台灣了。」阿部說，高中畢業旅行時，曾跟著球隊來台打交流賽，談到實際對台灣棒球的印象，他表示，透過冬季聯盟賽事，了解台灣打者對於速球得掌握度很高。阿部來台已經1週，今日開訓與鈴木駿輔一同報到，對於來台的首要目標，阿部說，「比起設定自己的個人成績，我更在意如何幫助球隊拿下勝利、冠軍，這是我最主要的目標，就是可以替球隊做出貢獻。」阿部過去效力社會人名門球隊ENEOS，與前大聯盟、味全龍投手田澤純一是隊友，他透露有請教田澤關於來台的相關問題，「前輩有跟我說，『你就像現在這樣，按照自己的步調，確實地做好自己該做的事情，在台灣也是有機會留下好成績的。』」