富邦悍將二軍今年球季由日籍教練酒井忠晴掌權，這位選手時期擁有高超守備技巧的日籍教練，私底下非常隨和、有趣，今（20）日首度接受台灣媒體採訪，就隨即展現親和力。酒井笑說，平常自己不怎麼看棒球，首日看悍將選手練習的感覺很不錯。酒井表示，自己的風格隨和，但非常看重「吃」，「我比較要求選手一定要吃飯，有體力才能好好練球。」現年55歲的酒井忠晴，擁有18年日職資歷，曾效力過中日龍、千葉羅德和東北樂天金鷲等球隊，在選手時期就以出色的守備著名，被稱為「華麗掌控二、三、遊的守備職人」，球員生涯引退後曾在2012年至2014年擔任日本獨立聯盟福井奇蹟象的總教練。酒井2015年至2021年回到東北樂天金鷲擔任二軍內野守備及跑壘教練，2022年後創辦「酒井忠晴棒球塾」，開設棒球教室指導小學和中學棒球隊學生。酒井本季擔任悍將二軍總教練，他表示這是他職涯第一次收到海外教球的邀請，非常開心，也很期待在台灣執教。被問到過去對台灣棒球的印象，酒井一席話讓現場記者笑翻，「我基本上不太看棒球，但今天看大家的練習都很不錯。」對於選手養成，酒井擁有豐富的經驗，「首先要觀察球員個人的能力，看他可以做到什麼程度，之後才開始教導。之後在二軍，希望大家基本功要做好。」酒井在訪談中，展現風趣的一面，每句話都是會讓人開懷大笑的「金句」，被問到平常如何與選手溝通，酒井拿出手機的翻譯軟體，「今天翻譯不在，我用手機跟他們溝通。」酒井還親自示範，輸入「早安」的日文。近年來台灣大量引進日籍教練，當中也不少酒井熟識的朋友，像是古久保健二、川岸強以及高須洋介等人。酒井在選手時期有「華麗掌控二、三、遊的守備職人」的美名，經常在比賽中做出華麗的動作，其中包含令人印象深刻的「背後傳球」，他笑說，「沒人知道了啦，現在也做不出來了！」酒井表示，若選手在賽中做出這些花式傳球，他不會生氣，但也強調，「沒練習過就不該做那種事，如果要做的話，一定要好好練習。」酒井透露，自己的風格比較隨和，並不是嚴苛型的教練，但他非常在意選手的「進食」，「我比較要求選手一定要吃飯，有體力才能好好練球。」