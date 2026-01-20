中職／林岱安加入富邦春訓！歡迎學弟隨時交流　豊暐已主動挖寶

我是廣告 請繼續往下閱讀

休賽季透過自由球員（FA）制度加盟富邦悍將的捕手林岱安今（20）日參與球隊春訓，經過第一天的團體訓練，林岱安與隊上的年輕捕手頻繁交流。林岱安透露，豊暐有向他請教傳球的方式，「他自認穩定度不夠好，我也跟他做了一些分享。」林岱安直言，目前都還在觀察隊友，若學弟有任何想了解的問題，他都願意分享，歡迎與他交流。林岱安表示，首日報到不緊張，但有一種當初剛進統一獅的感覺，「選手都還不認識，而且球隊年輕選手很多，要趕快去融入大家。」林岱安透露，已經開始跟學弟們互相交流，「討論一些比賽的東西，或是他們個人的缺失，互相分享，這些年輕人很重要，是未來富邦最重要的。」林岱安說，今日與豊暐有不少交流，「他有跟我聊他的守備狀況，因為每個人的方式不一樣，我希望他把他好的方式留住，彼此再去聊一些不一樣的東西。主要是聊丟球方面，他自認穩定度不夠好，跟他做了一些分享。」林岱安指出，每位捕手的傳球方式不同，從交流中去找最好的發力方式，「他不可能學我，我也不可能學他，但一定會有各自的優點。」悍將去年在選秀會上指名2位高中捕手張育豪、江庭毅，實際與2位菜鳥捕手互動後，林岱安認為，「我覺得就真的是高中畢業上來的選手，還看不到天花板。（張）育豪身材好，江庭毅身體運用算不錯。」林岱安坦言，目前都還在觀察陣中捕手群，「他們如果需要什麼，我能怎麼分享，都等他們來問，他們觀察我，我也觀察他們，有想聊的我都願意分享。」悍將今年找來經驗豐富的日籍教練的山哲也，林岱恩說，「跟我以前認知的日本教練有很大的落差，其實不太嚴肅，笑容很多，交流也滿熱絡的。」林岱安直言想跟的山教練多學些東西，「像是捕手的經驗、技巧，的山的東西我能去試試看，看能不能變優勢。」