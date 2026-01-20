我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今年球季由日籍後藤光尊擔任總教練，身後的首席教練由前中日龍名將森野将彦接任，今（20）日悍將展開新年度春訓，森野受訪時表示，來台灣的這一步考慮了許久，「原本結束中日的工作後想休息，因為不管在日本或台灣，當教練都是滿辛苦的一件事。」受訪尾聲，森野突然爆料，在現役時期曾有機會跟後藤同隊，對此，後藤用神秘的微笑帶過，並未證實森野的爆料。現年47歲的森野将彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，在日職一軍留下1801場出賽、1581安打、165全壘打的成績，守備位置更是多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。2017年引退後，森野接任中日隊二軍打擊教練，負責年輕選手培育。2020年森野曾離開球隊擔任球評工作，2022年重新回到中日隊擔任打擊教練，去年球季主要擔任一軍打擊教練兼任作戰教練，負責影像情蒐分析的任務，今年則是來到台灣，擔任悍將首席教練。談到來台的契機，森野将彦表示，是收到林威助與後藤光尊的邀請，「因為中日龍那邊剛結束，自己也想了很久。」森野透露，結束中日的教練職務後，原本打算休息，「因為不管在日本或台灣，當教練都是滿辛苦的一件事。」猶豫一段時，森野決定踏出來台灣的這一步，他開玩笑表示，「我太太鼓勵我來台灣，在他面前，有點抬不起頭的感覺。」森野曾在2007年亞錦賽來過台灣，當時他是日本隊一員，與中華隊、韓國隊爭奪北京奧運的門票，在這之前，也曾於1999年來台打過交流賽。談到台灣選手，森野提起前中日隊友陳偉殷，「我有跟他Line，他可能會找一天過來。」森野說，在他眼中，陳偉是一位可愛的小弟弟。森野現役時期並沒有跟林威助、後藤當過隊友，但他說自己跟林威助是日職同期，雖然不同隊，但仍會有一些交流，至於後藤，森野突然爆料，2人原本有機會當隊友，「現役的時候，聽說後藤有機會來中日，但後來就沒下文。」後藤在之後受訪時，聽到森野小爆料，露出神秘的微笑，並沒有證實傳言，也不特別回應，僅表示，「現在穿同一件球衣，是緣分。」