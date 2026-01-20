我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將休賽季已經簽下5位外籍投手、1位野手，今（20）日春訓開訓首日，日籍投手鈴木駿輔、育成洋投阿部雄大率先報到。悍將總教練後藤光尊今日表示，目前對新賽季洋將佈局還沒想法，希望大家都能有好表現，讓他在選人上有「甜蜜的負擔」，對於新洋砲邦力多（Luis Liberato），後藤說印象還不錯，「打擊部分是中距離砲手，守備方面也表現好，會是戰力上的重大補強。」悍將季前積極補強洋將戰力，除了續約魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔，也簽下新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal），昨日官宣新洋砲邦力多（Luis Liberato）、日籍育成洋投阿部雄大加盟，目前共有5投手、1野手。對於新賽季洋將佈局，悍將總教練後藤表示還沒有想法，「目前只有鈴木報到，等其他洋將抵台後，針對練習狀況、練習賽後再做決定。」後藤笑說，希望洋將都能拿出好表現，讓他有「甜蜜的負擔」。談到對洋砲邦力多的印象，「印象還不錯，光看數據的話，打擊部分應該是中距離的砲手。特別是在守備方面表現很好，對於我們目前戰力來說是一個很大的補強，也會是幫助。」現年30歲邦力多來自多明尼加，2012年與西雅圖水手隊簽約，在水手體系最高爬到3A，2022年邦力多與聖地牙哥教士隊簽下一張小聯盟合約，並於該年9月升上大聯盟，共出賽7場，5個打席未敲出任何安打，隨後遭教士隊DFA（指定讓渡）。2024年邦力多轉往亞特蘭大勇士隊體系，不過仍無升上大聯盟的機會，去年賽季前半段，邦力多轉戰墨西哥聯盟，效力紅魔鬼隊，出賽29場，打擊率3成73並外帶8轟、29分打點。邦力多季中獲得韓華鷹隊邀約，首度前往亞洲發展，出賽62場，繳出打擊率3成13、77安、10轟、39分打點的成績。