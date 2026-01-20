我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（20）日正式展開2026年春訓，新同學林書逸現身，他笑說與10年前參加中信兄弟春訓的感覺很像，「今天就很像新人，什麼都不懂，跟著大家屁股走。」林書逸坦言，離開兄弟很不捨，但轉隊後一切都是新的開始，希望與隊友一起拚進季後賽，「很想跟學弟分享進入季後賽的感覺真的很棒，所以希望大家一起加油。」現年32歲的林書逸，2016年選秀第5輪被兄弟指名，9年職棒生涯僅2018年出賽數破百，2022年打出生涯年，出賽85場敲出80支安打，繳出2成93打擊率，並在台灣大賽繳出不俗的成績。不過自2023年球季開始，林書逸出賽空間遭壓縮，連3個球季出賽數未超過15場，去年球季結束未進入所屬球團保留名單，悍將也積極接洽，林書逸最終改披藍色戰袍。悍將今日開訓，林書逸笑說，第1天報到跟著隊友的屁股走，「還需要再適應一下，包含環境、球隊氣氛。」離開待了將近10年的黃衫軍，林書逸坦言今日有點像菜鳥年剛報到的感覺，「很像新人，什麼都要問，還好友（王）勝偉學長，一直問他，學長也跟我說很快就習慣了。」林書逸表示，悍將很多年輕球員，氣氛相當活潑，突然覺得自己變很老。開訓第一日遇到昔日在兄弟的總教練林威助，林書逸說，「有跟林桑打招呼，他叫我加油，因為馬上就要開訓，就簡短打招呼而已。」林書逸說，加入悍將就是與隊友一起競爭，「我也想要上一軍，先隊內競爭，之後才去跟外面的球隊競爭。也很想跟學弟分享進入季後賽的感覺真的很棒，所以希望大家一起加油。」林書逸強調，不是「帶」著學弟進入季後賽，而是一起衝進季後賽。悍將休賽季補強洋砲邦力多（Luis Liberato），也讓外野比以往更競爭，林書逸認為，中職6隊的外野都很競爭，「不管有沒有洋砲，外野都是很競爭，不會因為多一位洋砲後（就更難搶位置）。」林書逸指出，悍將陣中有許多新教練，現階段就是給教練好印象，與隊友公平競爭。確定離開兄弟後，林書逸收到許與多前隊友的訊息，像是詹子賢、江坤宇、王威晨等人，「真的很捨不得這群老隊友，在那邊10年了，與大家感情都很好，離開的時候一定會難過。」林書逸直言，轉隊後就把自己當新人，一切都是新的開始。林書逸透露，在決定轉隊時，小孩還哭著說「爸爸不可以轉隊，要繼續在兄弟」，但悍將球團貼心送許多禮物給小朋友，「收到禮物後，又說可以去富邦，很容易被收買，之後也會請媽媽帶他們去新莊看球。」