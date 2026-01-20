我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（20）日正式展開2026年春訓，副領隊林威助表示，春訓主要會要求態度與執行力，希望選手在危機時刻能有效達成教練團的暗號、策略。休賽季悍將補強野手林書逸、馬鋼，投手方面則是網羅劉昱言，另外左投羅華韋目前隨隊測試，林威助直言，球隊有補強左投的需求，會再視狀況作出評估。悍將去年球季拿下46勝74敗、勝率3成83，季末總教練陳金鋒卸任，由日籍後藤光尊接任，除此之外，球團還邀請森野将彦、酒井忠晴等多位日本教練來台協助，打造全新的悍將球風。今日悍將展開春訓，副領隊兼農場主管林威助表示，「今天一開始有跟各位談話，主要是要求一些『態度與執行力』。近幾年我觀察比賽的狀況，在比較危機的時候，教練下達的一些戰術暗號、策略，失敗的狀況是還蠻多的。那針對這一點，我會請教練團再加強一下我們的球員在危機的時候的短打、跑位、補位，若這些細節如果沒有做好的話，我想要贏球不是那麼簡單。」前樂天桃猿左投劉昱言、前味全龍左投羅華韋今日跟著悍將練球，其中劉昱言已確定加入，羅華韋則是隨隊測試，林威助表示，在面對左打者，還是會有左投的需求，「劉昱言是比較有一點側投的感覺，我看他在二軍的出賽也30幾場，在一軍大概7場吧。那表示身體算是健康的，加上成績看起來都還算OK，也有看到他在自主訓練的影片，感覺是還不錯，期待他今年可以成為戰力嘛。」林威助說，羅華韋去年成績不是很理想，「就是給機會，先看目前身體狀況，在跟教練團評估。」野手方面則是補進外野手林書逸、內野手馬鋼，「之前有共事過，守備看起來沒什麼問題，打擊有時候會時好時壞，要請教練團再注意一下。」至於馬鋼的定位，林威助表示，還會跟總教練討論，基本上會以三壘為主。