富邦悍將今（20）日正式展開2026年春訓，新同學馬鋼報到，去年季末遭中信兄弟戰力外，馬鋼考量到出賽機會，決定改披藍色戰袍，成為悍將一員，他表示，無論在哪隊都很競爭，「要靠自己努力爭取機會。」休賽季馬鋼入伍服役，他笑說自己在「最硬」的嘉義中坑精北營區，下部隊後則是轉往新社資通電軍服役，習得無線電操作技能。轉隊後首次參與集體訓練，馬鋼表示，訓練都很類似，跟隊友相處也不錯，也有不少認識的同學，像是高中同學楊泯貽，U18隊友董子恩、孔念恩。過去在兄弟時期，馬鋼擁有多守位，除了三壘，目前在悍將也是以三壘為主，「只要有上場機會，哪個位置都不會排斥。」兄弟去年球季雖然將馬鋼戰力外，但仍有意回簽，但馬鋼經過考量，最後決定轉戰悍將，談到轉隊的主因，馬鋼坦言是考量到「出賽機會」，「那幾週一直在思考，跟家人、經紀公司討論，考量到出賽機會可能大一點，但不管選擇哪，都一樣競爭，要靠自己努力。」對於新賽季目標，馬鋼希望身體健康以及穩定在一軍出賽，為球隊做出貢獻。」去年休賽季，馬鋼入伍服役，他透露自己在「最硬」的嘉義中坑精北營區服役，「學習到打靶，真槍實彈下去打，成績的話還行。手榴彈只丟40幾公尺，算是不錯的成績。」馬鋼說，軍中生活非常嚴格，「比較沒自由，但長官也是擔心我們，怕我們新訓犯不好的事情。」他笑說，軍中班長很兇，「有點回到國高中時期，剛入伍時有點像第一次住校的感覺，會想家。」下部隊後，馬鋼前往新社營區資通電軍服役，並習得無線電操作技能。回想當兵的趣事，馬鋼笑說有弟兄一看到他就開始跳舞，「一開始不知道他在幹嘛，跳了4、5次後才知道是跳我的應援，他還問我，『是這樣跳嗎？』」他透露，其實軍中看球的人不少。