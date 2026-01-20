我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（20）日正式展開2026年春訓，新任總教練後藤光尊親自督軍，他表示，今年目標是打造能夠進入台灣大賽的隊伍，春訓期間希望選手不要受傷，能夠健康打完一整季。至於悍將的「日式訓練」會不會將選手到「操到吐」？後藤笑說「可能喔」，但他也說，那是過往刻板印象，「現在要找出現代對選手最好的、最有質量的練習方式。」後藤表示，開訓前有跟選手勉勵，「我們今年的目標，就是要創造一個可以進入台灣大賽的隊伍。」談到這2年的春訓差異，後藤笑說對去年比較沒有印象，「去年來的時候主要也是先觀察選手，對於去年的練習好像沒有什麼印象，那今年整體的菜單是我跟首席教練討論的，所以應該會跟去年不太一樣。」後藤指出，在教練會議時，有跟部門教練討論今年的方針和想法，「希望教練可以發揮能力，針對我的方針去輔助。」休賽季悍將邀請森野将彦、酒井忠晴加入悍將教練團，後藤表示，「我希望打造一支讓選手在場上場上沒有壓力、發揮100%實力的球隊。請這2位教練來台，他們與選手溝通非常良好，都會以選手優先。」後藤明確表示，春訓期間希望選手不要受傷，「希望大家可以健康一整年。因為去年傷兵有點過多，導致二軍比賽受很大影響，希望大家健康打完一整季。」悍將的「日式春訓」會不會練到吐？後藤笑說「可能喔」，但也澄清是「刻板印象（負の遺産」，「大家會有這種想法，比較以前的日本教練做法是那樣，但現在要找出現代對選手最好的、最有質量的練習方式。」後藤透露，去年球季確實有一段時間為了「堆」選手的練習量，也是有大量訓練的狀況。後藤說，一軍不能只是開心打球，該嚴厲的時候也會嚴厲，「我還是希望球隊氣氛是好的，在好的氣氛中去比賽。」