中職／申皓瑋以「人夫」身份參與春訓！透露求婚比去球場還緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將外野手申皓瑋日前趕在春訓前求婚成功，今（20）日以「人夫」身份投入悍將春訓，他笑說去年就有計劃要求婚，為此還策劃3週，「去會場的路上，比去球場還要緊張，我整個人很不自在。」申皓瑋表示，有了新的身份新球季也多了一份責任，他透露，去年的腳傷經過治療已經恢復，目前正常參與訓練，對於本季目標則不設限，「重新開始，把之前好的做到更好，之前不好的就在春訓去調整。」回憶求婚過程，申皓瑋笑說超級緊張，「去會場的路上，比去球場還要緊張，我整個人很不自在。」申皓瑋透露，求婚的計畫籌備了3週，「蠻感謝身邊的朋友一起幫我，像是（王）維中、（陳）晨威、魏全，謝謝他們。」申皓瑋說，去年就有求婚的想法，但賽季間沒太多時間，「今年初趁回球隊前的空檔，就先求婚。」申皓瑋在開季前順利求婚成功，新賽季也多了「人夫」的身份，他笑說多了一個責任的感覺。申皓瑋去年受到腳傷影響，球季尾聲打打停停，他表示，休賽季持續治療，也有定期回診，「開訓前一週回去看最後一次，恢復得還不錯，接近100%，雖然沒有像另外一隻腳那麼健康，但還算是正常。」申皓瑋指出，春訓已經開始正常訓練，並沒有受到之前腳傷的影響。去年球季，申皓瑋出賽83場、敲出80安、9轟，雖然不比2024年球季優異，但打擊率2成89卻是他生涯新高，對於本季目標，申皓瑋沒特別設定數字，「今年球季就是歸零、重新開始，把之前好的做到更好，之前不好的就在春訓去調整。」悍將休賽季簽下新洋砲邦力多（Luis Liberato），又從戰力外補強前中信兄弟外野手林書逸，新賽季外野競爭激烈，申皓瑋笑說，「今天外野練球超多人，每個實力都不錯，又多一位新洋將，很期待他的加入。」新球季在不考慮去年腳有傷的情況下，申皓瑋仍會以中外野去備戰，「先看練習狀況，如果其他人的狀況比較好，就有機會守中外野。」