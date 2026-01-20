美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）本月24日將挑戰徒手攀登台北101，全程Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，全球引頸期盼，台北101董事長賈永婕今（20）日晚間透過社群發文，吐露心情既興奮又緊張，「把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊！」同時賈永婕也曬出率領團隊拜拜的影片，眾人齊喊：「幹大事！幹大事！」氣勢浩大。
賈永婕喊：幹大事！台北101拜拜求圓滿
賈永婕今晚間透過社群IG、臉書同步發文，面對霍諾德即將攀爬台北101，她難掩忐忑，「我懂。我也知道有風險，我也很緊張，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊！」
賈永婕率領團隊、工作人員於台北101一樓祈求平安、圓滿，直呼「幹大事」興奮又爽快，「台灣、美國、英國，頂尖的團隊、最強的專業，全部集合在一起然後一起拜拜，台北101史上第一次中英文雙語拜拜，我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚！超爽的！」
霍諾德5歲接觸攀岩、登台北101掀關注
霍諾德是全球最知名的自由攀岩家之一，以「無保護獨攀」聞名，他出生於美國加利福尼亞州，從5歲開始就接觸攀岩，在體育館裡不斷練習，10歲時每周進行攀岩訓練，青少年時期參加許多國際少年攀岩比賽，讀到大學為了攀登輟學，熱愛程度超乎想像。
霍諾德即將攀爬高達508.2公尺的台北101，其結構與外觀特性、攀登路線高度重複，加上全程幾乎垂直，是過往沒有的挑戰，在沒有安全繩索狀況下，將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，本月24日，霍諾德讓全球觀眾的視線集中在台北，令人期待。
霍諾德登台北101直播時間、平台一次看
名稱：《摩天大樓直播》（Skyscraper LIVE）
時間：台灣時間2026年1月24日（周六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）
平台：Netflix 全球獨家直播
節目介紹：直播時段為2個小時，Elle Duncan擔任主持人，Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods等為為觀賞嘉賓。
