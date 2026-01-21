我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯盟消息人士指出，關於唐斯的交易討論已經展開。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊近期陷入嚴重低迷，在週一主場敗給傷兵滿營的達拉斯獨行俠隊後，球隊在過去11場比賽中慘吞9敗。隨著球隊內部挫折感加劇，聯盟消息人士透露，尼克隊可能在交易截止日前扣動扳機，將明星中鋒卡爾安東尼唐斯（Karl-Anthony Towns）送走，目前已有曼菲斯灰熊、奧蘭多魔術、夏洛特黃蜂3支球隊表達了濃厚興趣。尼克隊本季初段表現優異，甚至曾奪下NBA盃冠軍，但近期卻陷入漫長的乾旱期。過去11場比賽中，尼克隊就輸掉了9場，且在過去13場比賽內，其防守效率高居聯盟倒數第2。儘管球員與球團都感到極度沮喪，但顯然目前的陣容無法扭轉頹勢。NBA前球星卡特（Vince Carter）、麥格雷迪（Tracy McGrady）與安東尼（Carmelo Anthony）在尼克半場大比分落後獨行俠的情況下評論道：「我們都經歷過這種情況……休息室裡產生了摩擦……如果我不喜歡你，我為什麼要努力打球……必須有人離開才行。」根據《新聞日報》（Newsday）記者史蒂夫波普（Steve Popper）的報導，聯盟消息人士指出，關於唐斯的交易討論已經展開，涉及的球隊包括：曼菲斯灰熊、奧蘭多魔術、夏洛特黃蜂。報導分析，黃蜂隊與灰熊隊傾向於將唐斯納入長期規劃，而魔術隊若能成功引進這位全明星中鋒，則有望成為東區爭冠的真正威脅。雖然目前的討論並不代表唐斯一定會被交易，但未來兩週的表現將是決定尼克隊維持原狀還是進行風險豪賭的關鍵因素。唐斯本季依然維持全明星級別的數據，平均每場貢獻20.9分、11.5籃板與2.9助攻。對於尼克隊而言，若決定交易唐斯，必然是希望換回能讓球隊立即重返競爭者行列的資產。隨著交易截止日臨近，紐約這座籃球聖地是否會迎來陣容大地震，全球球迷都在拭目以待。