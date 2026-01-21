但幕後氣氛已不如排名所示那般穩定，關於安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）的交易討論也開始在聯盟內浮上檯面。

NBA

紐約尼克近期突然陷入低潮，吞下近11戰第9敗，狀況急轉直下。儘管尼克在本季NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，戰績仍為25勝18敗、暫居東區第3，根據《Newsday》記者史蒂夫．波普（Steve Popper）披露，聯盟圈內已出現尼克評估唐斯去留的討論。儘管球團內部消息指出，尼克並未主動兜售唐斯，也未正式向各隊推銷，但他的名字曾在與密爾瓦基公鹿隊洽談揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）相關構想時被提及。尼克近期連敗與比賽內容的落差，讓管理層不得不重新審視方向；在杰倫．布朗森（Jalen Brunson）時代首度出現如此明顯的執行困境，也使任何重大調整的可能性被外界放大檢視。三度入選年度最佳陣容的唐斯，在新任總教練邁克．布朗（Mike Brown）體系下仍未找到節奏。近期賽後記者會中，布朗對戰術執行的困惑，以及唐斯對流程與結果的不滿，兩者的落差已多次被外界捕捉。這樣的失衡，直接反映在場上效率。進攻端，唐斯向來仰賴三分投射、切入終結與禁區柔和手感，但本季表現明顯下滑。