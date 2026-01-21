英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的父子關係正式決裂。布魯克林昨（6）日以限時動態發布長達6頁的決裂聲明，痛批父母長期操控家庭形象並對媒體說謊；面對長子大動作開撕，貝克漢昨晚首度現身受訪，以極為淡定的態度談論自己的教育觀念，直言「孩子本來就允許犯錯」，被外界解讀為對兒子的隔空回應。
貝克漢遭兒子痛罵後 首度現身電視節目
布魯克林昨日在社群指控父母虛偽，正式與貝克漢家族撕破臉，引發軒然大波。對此，貝克漢昨日在美東時間晚間8點多，現身CNBC財經節目《Squawk Box》，他雖未直接回應家庭風暴，但將訪談焦點轉向社群媒體對年輕一代的影響。
貝克漢分享教育理念：允許孩子犯錯
貝克漢指出，社群平台具有雙面性，「對當代的孩子來說，社群媒體的影響尤其深遠，無論好壞都可能成為一種威脅，特別是對我的孩子們。」他也提到自己的教育理念，貝克漢強調他始終以相同標準教導孩子，「他們會犯錯，但孩子本來就允許犯錯。他們就是這樣學習的，這也是我努力教給孩子們的。」
貝克漢更進一步表示：「有時候你也得讓他們犯錯，才能真正成長。」儘管訪談中未直接點名布魯克林，但外界多半認為，這是在對布魯克林的溫情喊話，似乎還是想在大眾面前維持體面形象。
布魯克林6頁聲明開撕：控訴父母長期說謊、操控
相較於父親的淡定，26歲的布魯克林行為似乎比較激進，他日前在IG封鎖父母的帳號後，隨即發布長達6頁的黑底白字聲明，列出6大罪狀痛批父母為了維護「貝克漢品牌」的完美形象，「不惜在媒體前虛假說謊」，且長期試圖控制孩子的生活。
布魯克林在聲明中表示，自己長期活在焦慮與父母的控制下，甚至指控父母試圖破壞他與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的關係。他直言，父母重視的是家族品牌而非真實情感，因此他不想與家人和解，並強調搬出自立後才首次感受到「內心的平靜」與生活的自由。
貝克漢迴避敏感追問：以個人影響力投身公益
事實上，在接受電視節目專訪前，貝克漢昨日上午還出席世界經濟論壇（WEF），當時他面對媒體追問：「你有什麼話想對布魯克林說嗎？」貝克漢未回應，顯然拒絕在公開場合將家庭矛盾擴大化。他表示自己目前更傾向於利用自己的平台為正確的事情發聲，例如為聯合國兒童基金會（UNICEF）貢獻力量，目前這場父子攻防戰持續引發全球關注。
影片來源：CNBC Television YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
布魯克林昨日在社群指控父母虛偽，正式與貝克漢家族撕破臉，引發軒然大波。對此，貝克漢昨日在美東時間晚間8點多，現身CNBC財經節目《Squawk Box》，他雖未直接回應家庭風暴，但將訪談焦點轉向社群媒體對年輕一代的影響。
貝克漢指出，社群平台具有雙面性，「對當代的孩子來說，社群媒體的影響尤其深遠，無論好壞都可能成為一種威脅，特別是對我的孩子們。」他也提到自己的教育理念，貝克漢強調他始終以相同標準教導孩子，「他們會犯錯，但孩子本來就允許犯錯。他們就是這樣學習的，這也是我努力教給孩子們的。」
貝克漢更進一步表示：「有時候你也得讓他們犯錯，才能真正成長。」儘管訪談中未直接點名布魯克林，但外界多半認為，這是在對布魯克林的溫情喊話，似乎還是想在大眾面前維持體面形象。
相較於父親的淡定，26歲的布魯克林行為似乎比較激進，他日前在IG封鎖父母的帳號後，隨即發布長達6頁的黑底白字聲明，列出6大罪狀痛批父母為了維護「貝克漢品牌」的完美形象，「不惜在媒體前虛假說謊」，且長期試圖控制孩子的生活。
布魯克林在聲明中表示，自己長期活在焦慮與父母的控制下，甚至指控父母試圖破壞他與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的關係。他直言，父母重視的是家族品牌而非真實情感，因此他不想與家人和解，並強調搬出自立後才首次感受到「內心的平靜」與生活的自由。
事實上，在接受電視節目專訪前，貝克漢昨日上午還出席世界經濟論壇（WEF），當時他面對媒體追問：「你有什麼話想對布魯克林說嗎？」貝克漢未回應，顯然拒絕在公開場合將家庭矛盾擴大化。他表示自己目前更傾向於利用自己的平台為正確的事情發聲，例如為聯合國兒童基金會（UNICEF）貢獻力量，目前這場父子攻防戰持續引發全球關注。