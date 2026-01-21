我是廣告 請繼續往下閱讀

查拉尼亞指出，儘管勇士鋒線急需人手，但庫明加重返球場的機率並不樂觀。主因是他與總教練科爾（Steve Kerr）的關係已完全決裂，且嚴重程度達到「不可修復」的地步。

統計顯示，在「庫明加在場、且巴特勒與庫里均不在」的情況下，勇士的進攻效率排在全聯盟倒數2%，百回合淨輸7.5分。反觀巴特勒此前帶領第二陣容時，淨效率高達+12.6。數據證明庫明加至今仍無法獨立解決「柯瑞休息時，誰來發動進攻」的難題。

此外，當格林（Draymond Green）與庫明加同時登板且缺少巴特勒時，勇士百回合淨輸9.4分，這可能會讓勇士管理層對留住庫明加產生極大動搖。不過值得一提的是，在巴特勒確定報銷的消息傳出後，原本交易機率高達90％瞬間暴跌至63％。

由於聯盟申請「傷病特例」的截止日期為1月16日，巴特勒在20日才受傷，導致勇士錯失了一筆價值1410萬美元的補強預算。目前勇士陣容已滿15人，且總薪資距離第二奢侈稅線僅差26.4萬美元，補強空間極其為有限。