金州勇士隊昨（21）日在擊敗熱火的賽事中遭遇慘重代價，鋒線核心巴特勒（Jimmy Butler）確診右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季正式報銷。儘管勇士目前穩居西區第八，與拓荒者有3場勝場差，但失去巴特勒後，勇士不僅衝擊西區前4的夢想受挫，更被迫推向交易市場的十字路口。外界關注「被冷凍」的庫明加（Jonathan Kuminga）是否會重回輪替，但權威記者卻揭露了更為殘酷的內部真相。此外，由於申請「傷病特例」的截止日期為1月16日，巴特勒在20日才受傷，導致勇士錯失了一筆價值1410萬美元（約合新台幣4.4億元）的補強預算。
將帥決裂難挽回？Shams爆料：庫明加與科爾關係已不可修復
雖然ESPN名記Anthony Slater在報導中透露，球隊高層正考慮重啟計畫讓庫明加回歸輪替，且庫明加本人已做好待命準備；但ESPN另一位權威記者查拉尼亞（Shams Charania）卻給出截然不同的觀點。
查拉尼亞指出，儘管勇士鋒線急需人手，但庫明加重返球場的機率並不樂觀。主因是他與總教練科爾（Steve Kerr）的關係已完全決裂，且嚴重程度達到「不可修復」的地步。自1月15日交易限制解除當天，庫明加便迫切向管理層遞交交易申請，看得出他對勇士已經毫無留戀。
數據顯示，庫明加自去年12月19日以來就未曾上場，即便巴特勒在對陣熱火時傷退，科爾整場比賽仍堅持不讓庫明加踏入賽場一步。
數據揭示冷酷現實：沒有巴特勒的無庫里陣容「全聯盟墊底」
薪資專家Bobby Marks分析，庫明加是目前科爾手中少數具備標準前鋒尺寸的球員，理論上是填補巴特勒空缺的首選。然而，數據網站《Cleaning the Glass》卻揭示了勇士不願重用庫明加的深層主因。
統計顯示，在「庫明加在場、且巴特勒與庫里均不在」的情況下，勇士的進攻效率排在全聯盟倒數2%，百回合淨輸7.5分。反觀巴特勒此前帶領第二陣容時，淨效率高達+12.6。數據證明庫明加至今仍無法獨立解決「柯瑞休息時，誰來發動進攻」的難題。
此外，當格林（Draymond Green）與庫明加同時登板且缺少巴特勒時，勇士百回合淨輸9.4分，這可能會讓勇士管理層對留住庫明加產生極大動搖。不過值得一提的是，在巴特勒確定報銷的消息傳出後，原本交易機率高達90％瞬間暴跌至63％。
錯失1410萬美金特例申請！勇士恐搭上希爾德尋求大交易
雪上加霜的是「時間差」帶來的財務損失。由於聯盟申請「傷病特例」的截止日期為1月16日，巴特勒在20日才受傷，導致勇士錯失了一筆價值1410萬美元的補強預算。目前勇士陣容已滿15人，且總薪資距離第二奢侈稅線僅差26.4萬美元，補強空間極其為有限。
市場預測，為了同時解決「鋒線高度」與「組織能力」兩大破洞，勇士可能會將庫明加與表現低迷的射手希爾德（Buddy Hield）包裹在一起送走，換取即戰力老將。雖然目前球隊仍有機會衝擊西區第七，在季後賽首輪避開強大的雷霆隊，但若庫明加與科爾的僵局不解，這條季後賽之路將走得異常艱辛。
