休士頓火箭隊傳出傷情噩耗。總教練艾米烏度卡（Ime Udoka）於今（21）日證實，主力中鋒「水行俠」史蒂文亞當斯（Steven Adams）經診斷為左腳踝3級扭傷，將進入無限期缺陣名單。3級扭傷是腳踝最嚴重的傷勢，他的韌帶可能完全撕裂或斷裂，可能至少要三個月來康復。
傷勢嚴重 韌帶完全撕裂
根據克里夫蘭醫學中心的定義，3級扭傷屬於最嚴重的腳踝傷勢，意味著韌帶已完全撕裂，通常伴隨嚴重的腫脹與劇痛。亞當斯是在周一擊敗紐奧良鵜鶘隊的比賽第四節受傷，當時他在防守錫安威廉森（Zion Williamson）上籃時不慎踩到對方的腳導致腳踝翻折，隨即展現出極度痛苦的神情，最終在他人攙扶下才能離場。
雖然目前的確切回歸時間表尚未公布，但參考同類型傷勢，復原期通常需要6到12周，且康復後還需額外時間進行身體狀態的調整。
火箭禁區保護神缺陣 影響巨大
這對於現年32歲的亞當斯來說是一次沈重的打擊。他近年來飽受膝傷困擾，甚至錯過了整個2023-24球季。本季復出後，他出賽32場，平均在22.8分鐘內貢獻5.8分及8.6籃板，其中場均4.5個進攻籃板更是高居全聯盟之冠。
數據顯示，亞當斯在場上時，火箭隊的淨效率值（Net Rating）高達+11.8，而當他不在場時則降至+3.4。他在禁區的嚇阻力與進攻籃板的爭搶，是火箭隊本季戰績提升的關鍵。
因應對策 卡培拉重回重任
亞當斯缺陣後，克林特卡培拉（Clint Capela）預計將獲得更多上場時間。此外，總教練烏度卡也可能在當家球星阿爾培倫申坤（Alperen Sengun）休息時，安排小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）客串中鋒位置，以維持球隊的機動力。
唯一的好消息是，先前因右腳踝扭傷缺席5場比賽的前鋒塔里伊森（Tari Eason），已確定於周三的比賽中正式回歸，這對火箭隊捉襟見肘的鋒線戰力無疑是及時雨。
什麼是腳踝三級扭傷？
1. 醫學定義：韌帶完全撕裂
腳踝扭傷依嚴重程度分為1至3級，而3級扭傷是指韌帶發生完全斷裂（Complete Tear）。
1級： 韌帶過度拉伸或輕微撕裂，僅有輕微腫痛。
2級： 韌帶部分撕裂，關節出現中度不穩定與瘀血。
3級： 韌帶徹底斷開，關節完全失去穩定性，通常伴隨明顯的骨頭撞擊聲（Pop聲）。
2. 主要症狀
劇烈疼痛： 受傷瞬間疼痛極為強烈，且通常無法負重行走（如亞當斯需他人攙扶離場）。
嚴重腫脹與瘀血： 由於血管破裂，受傷處會迅速腫起，並在幾小時內出現大面積青紫色瘀斑。
關節不穩定： 物理檢查時會發現腳踝關節呈現鬆動狀態，無法支撐身體重量。
3. 治療與康復期
根據亞當斯目前的情況，3級扭傷的恢復是一個漫長的過程：
第一階段（急性期）： 採PRICE原則（保護、休息、冰敷、加壓、抬高），可能需要佩戴護具或打石膏固定，以確保韌帶在正確位置癒合。
第二階段（修復期）： 傷後2至4周開始進行輕微物理治療，增加活動範圍。
第三階段（強化期）： 康復通常需要6至12周，甚至更久。對於NBA職業球員來說，還需要加上高強度的專項運動訓練，確保腳踝能承受比賽中激烈的切入與跳躍。
4. 是否需要手術？
雖然是「完全斷裂」，但多數腳踝3級扭傷可以透過積極的物理復健與固定來達成自然癒合，未必需要手術。除非伴隨嚴重的骨折或多條韌帶複合式損傷，醫療團隊才會考慮手術介入。
消息來源：《The Athletic》記者Will Guillory
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據克里夫蘭醫學中心的定義，3級扭傷屬於最嚴重的腳踝傷勢，意味著韌帶已完全撕裂，通常伴隨嚴重的腫脹與劇痛。亞當斯是在周一擊敗紐奧良鵜鶘隊的比賽第四節受傷，當時他在防守錫安威廉森（Zion Williamson）上籃時不慎踩到對方的腳導致腳踝翻折，隨即展現出極度痛苦的神情，最終在他人攙扶下才能離場。
雖然目前的確切回歸時間表尚未公布，但參考同類型傷勢，復原期通常需要6到12周，且康復後還需額外時間進行身體狀態的調整。
這對於現年32歲的亞當斯來說是一次沈重的打擊。他近年來飽受膝傷困擾，甚至錯過了整個2023-24球季。本季復出後，他出賽32場，平均在22.8分鐘內貢獻5.8分及8.6籃板，其中場均4.5個進攻籃板更是高居全聯盟之冠。
數據顯示，亞當斯在場上時，火箭隊的淨效率值（Net Rating）高達+11.8，而當他不在場時則降至+3.4。他在禁區的嚇阻力與進攻籃板的爭搶，是火箭隊本季戰績提升的關鍵。
因應對策 卡培拉重回重任
亞當斯缺陣後，克林特卡培拉（Clint Capela）預計將獲得更多上場時間。此外，總教練烏度卡也可能在當家球星阿爾培倫申坤（Alperen Sengun）休息時，安排小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）客串中鋒位置，以維持球隊的機動力。
唯一的好消息是，先前因右腳踝扭傷缺席5場比賽的前鋒塔里伊森（Tari Eason），已確定於周三的比賽中正式回歸，這對火箭隊捉襟見肘的鋒線戰力無疑是及時雨。
1. 醫學定義：韌帶完全撕裂
腳踝扭傷依嚴重程度分為1至3級，而3級扭傷是指韌帶發生完全斷裂（Complete Tear）。
1級： 韌帶過度拉伸或輕微撕裂，僅有輕微腫痛。
2級： 韌帶部分撕裂，關節出現中度不穩定與瘀血。
3級： 韌帶徹底斷開，關節完全失去穩定性，通常伴隨明顯的骨頭撞擊聲（Pop聲）。
2. 主要症狀
劇烈疼痛： 受傷瞬間疼痛極為強烈，且通常無法負重行走（如亞當斯需他人攙扶離場）。
嚴重腫脹與瘀血： 由於血管破裂，受傷處會迅速腫起，並在幾小時內出現大面積青紫色瘀斑。
關節不穩定： 物理檢查時會發現腳踝關節呈現鬆動狀態，無法支撐身體重量。
3. 治療與康復期
根據亞當斯目前的情況，3級扭傷的恢復是一個漫長的過程：
第一階段（急性期）： 採PRICE原則（保護、休息、冰敷、加壓、抬高），可能需要佩戴護具或打石膏固定，以確保韌帶在正確位置癒合。
第二階段（修復期）： 傷後2至4周開始進行輕微物理治療，增加活動範圍。
第三階段（強化期）： 康復通常需要6至12周，甚至更久。對於NBA職業球員來說，還需要加上高強度的專項運動訓練，確保腳踝能承受比賽中激烈的切入與跳躍。
4. 是否需要手術？
雖然是「完全斷裂」，但多數腳踝3級扭傷可以透過積極的物理復健與固定來達成自然癒合，未必需要手術。除非伴隨嚴重的骨折或多條韌帶複合式損傷，醫療團隊才會考慮手術介入。