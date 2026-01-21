我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊傳出傷情噩耗。總教練艾米烏度卡（Ime Udoka）於今（21）日證實，主力中鋒「水行俠」史蒂文亞當斯（Steven Adams）經診斷為左腳踝3級扭傷，將進入無限期缺陣名單。3級扭傷是腳踝最嚴重的傷勢，他的韌帶可能完全撕裂或斷裂，可能至少要三個月來康復。根據克里夫蘭醫學中心的定義，3級扭傷屬於最嚴重的腳踝傷勢，意味著韌帶已完全撕裂，通常伴隨嚴重的腫脹與劇痛。亞當斯是在周一擊敗紐奧良鵜鶘隊的比賽第四節受傷，當時他在防守錫安威廉森（Zion Williamson）上籃時不慎踩到對方的腳導致腳踝翻折，隨即展現出極度痛苦的神情，最終在他人攙扶下才能離場。雖然目前的確切回歸時間表尚未公布，但參考同類型傷勢，復原期通常需要6到12周，且康復後還需額外時間進行身體狀態的調整。這對於現年32歲的亞當斯來說是一次沈重的打擊。他近年來飽受膝傷困擾，甚至錯過了整個2023-24球季。本季復出後，他出賽32場，平均在22.8分鐘內貢獻5.8分及8.6籃板，其中場均4.5個進攻籃板更是高居全聯盟之冠。數據顯示，亞當斯在場上時，火箭隊的淨效率值（Net Rating）高達+11.8，而當他不在場時則降至+3.4。他在禁區的嚇阻力與進攻籃板的爭搶，是火箭隊本季戰績提升的關鍵。亞當斯缺陣後，克林特卡培拉（Clint Capela）預計將獲得更多上場時間。此外，總教練烏度卡也可能在當家球星阿爾培倫申坤（Alperen Sengun）休息時，安排小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）客串中鋒位置，以維持球隊的機動力。唯一的好消息是，先前因右腳踝扭傷缺席5場比賽的前鋒塔里伊森（Tari Eason），已確定於周三的比賽中正式回歸，這對火箭隊捉襟見肘的鋒線戰力無疑是及時雨。腳踝扭傷依嚴重程度分為1至3級，而3級扭傷是指韌帶發生完全斷裂（Complete Tear）。1級： 韌帶過度拉伸或輕微撕裂，僅有輕微腫痛。2級： 韌帶部分撕裂，關節出現中度不穩定與瘀血。3級： 韌帶徹底斷開，關節完全失去穩定性，通常伴隨明顯的骨頭撞擊聲（Pop聲）。劇烈疼痛： 受傷瞬間疼痛極為強烈，且通常無法負重行走（如亞當斯需他人攙扶離場）。嚴重腫脹與瘀血： 由於血管破裂，受傷處會迅速腫起，並在幾小時內出現大面積青紫色瘀斑。關節不穩定： 物理檢查時會發現腳踝關節呈現鬆動狀態，無法支撐身體重量。根據亞當斯目前的情況，3級扭傷的恢復是一個漫長的過程：第一階段（急性期）： 採PRICE原則（保護、休息、冰敷、加壓、抬高），可能需要佩戴護具或打石膏固定，以確保韌帶在正確位置癒合。第二階段（修復期）： 傷後2至4周開始進行輕微物理治療，增加活動範圍。第三階段（強化期）： 康復通常需要6至12周，甚至更久。對於NBA職業球員來說，還需要加上高強度的專項運動訓練，確保腳踝能承受比賽中激烈的切入與跳躍。雖然是「完全斷裂」，但多數腳踝3級扭傷可以透過積極的物理復健與固定來達成自然癒合，未必需要手術。除非伴隨嚴重的骨折或多條韌帶複合式損傷，醫療團隊才會考慮手術介入。