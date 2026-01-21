我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞 （Stephen Curry） ：金州勇士



唐西奇（Luka Doncic）：洛杉磯湖人



布朗森（Jalen Brunson）：紐約尼克



文班亞馬（Victor Wembanyama）：聖安東尼奧馬刺



詹姆斯（LeBron James）：洛杉磯湖人





儘管即將邁入40歲大關，金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）的影響力依舊傲視群雄。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（21）日公佈的上半季球衣銷售統計，柯瑞再度榮登全聯盟球衣銷售榜首，展現驚人的人氣與市場號召力。此外，唐西奇（Luka Doncic）、布朗森（Jalen Brunson）、文班亞馬（Victor Wembanyama）以及詹姆斯（LeBron James）分別各居2至5名。本週對柯瑞而言意義非凡，他不僅再次被選為2026年NBA明星賽西區先發球員，場外商業價值同樣居高不下。在上半季球衣銷售榜中，柯瑞力壓群雄、連莊第一；緊隨其後的則是效力於洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）、紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）以及湖人球星詹姆斯（LeBron James）。值得注意的是，這份榜單前五名中，除了新秀文班亞馬與布朗森外，柯瑞與詹姆斯等「老將」依舊站穩領頭地位，反映出資深球星對球迷的還是有極高的吸引力。柯瑞本季的表現絲毫看不出歲月痕跡，目前場均繳出的高水準數據。勇士隊在柯瑞的帶領下，近期正處於一波4連勝的小高潮，目前以25勝19敗的戰績暫居西區第8。柯瑞自2008年加入NBA以來，憑藉精準的長程三分球徹底改變了現代籃球的打法。他的職業生涯輝煌無比，曾帶領勇士奪得4座總冠軍（2015、2017、2018、2022），並兩度蟬聯年度MVP。此外，他已11次入選明星賽，並在明星賽改制後的2022年與2025年兩度奪得明星賽MVP。作為NBA歷史三分球王，柯瑞目前的生涯三分球命中數已突破，且數字仍在持續攀升。柯瑞曾在2015-16賽季以單季場均30.1分，並達成投籃命中率50.4%、三分命中率45.4% 及罰球命中率90.8%的驚人成績，進入傳奇的「50/40/90」俱樂部。儘管接近不惑之年，柯瑞在球場上展現的活力與熱誠依然感染著全球無數球迷。這位準名人堂傳奇目前毫無退意，正帶領勇士隊在激烈的西區競爭中持續衝擊更高的季後賽種子順位。