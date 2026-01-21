我是廣告 請繼續往下閱讀

他強調對巴特勒的信心未曾動搖：「我認識吉米已經超過十年了，我知道他在退休之前一定會贏得總冠軍，我的這份信念堅定不移。如果你了解吉米，你就會知道他將如何迎接這項挑戰。簡單來說，他能搞定這一切。」 李指出，未來幾天將針對下一步進行決定，隨後將全心投入復健，為下個賽季做準備。

▲勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）在對陣老東家熱火的比賽中，因右膝傷勢痛苦倒地，經診斷ACL撕裂報銷。他在受傷前表現強勢，是勇士本季穩定戰績的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士官方今（21）日正式宣布，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因在昨（20）日對陣邁阿密熱火的比賽中遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，確定將接受手術並整季報銷。這則壞消息如同在灣區引爆震撼彈，不僅重創勇士近期逐漸升溫的氣勢，更讓球隊未來的建軍方向蒙上巨大陰影。值得一提的是，意外發生在昨日比賽第三節剩餘7分41秒之際，巴特勒在禁區試圖爭搶傳球時與熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）發生碰撞，落地時右膝出現明顯扭曲。巴特勒隨即痛苦倒地，勇士主場陷入一片死寂。即便右腳已無法負重，巴特勒在被扶起前仍展現強大心理素質。一哥柯瑞（Stephen Curry）透露：「他倒在地上時還在開玩笑，說裁判欠他兩次罰球。這就是典型的吉米，無論情況多糟，他總能樂觀面對。」巴特勒最終在隊友希爾德（Buddy Hield）與庫明加（Jonathan Kuminga）的攙扶下回到休息室，今日的MRI檢查結果也證實了就是ACL撕裂。巴特勒的經紀人李（Bernie Lee）在給ESPN的聲明中，除了確認傷情，更發表了感性且堅定的談話。李表示：「對吉米和整個團隊來說，這在各個層面上無疑都是沉重的一擊。但我堅信這只是旅程的一部分。我們不能只期望從中獲取美好的事物。」36歲的巴特勒自2025年2月加盟勇士後，帶領球隊從樂透區邊緣一路挺進季後賽第二輪，為「柯瑞時代」注入最後一波爭冠希望。本季他表現極其穩健，場均貢獻20.0分、5.6籃板及4.9助攻。勇士隊近期在16場比賽中拿下12勝，巴特勒正是關鍵功臣，他在1月份的投籃命中率高達53%。然而，隨著巴特勒報銷，勇士管理層在交易截止日前面臨嚴峻挑戰。巴特勒本季薪資為5410萬美元，下賽季則高達5680萬美元，同時也將是合約的最後一年。勇士教練科爾（Steve Kerr）坦言目前全隊氣氛「憂心且消沉」。在失去二當家的情況下，這支擁有高齡核心的球隊是否還具備競爭力，將成為球團首要面臨的課題。