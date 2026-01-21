預計將從美國時間6月3日（台灣時間6月4日）最晚打到6月19日（台灣時間6月20日），其中沒有周日賽事，確定寫下56年來首見紀錄

雖然距離2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽還有數周之遙，但。由於今年適逢世界盃足球賽（FIFA World Cup）於北美地區舉辦，為了避開與熱門賽事撞期，NBA對賽程進行了多項罕見的調整。第一戰： 6月3日（周三）第二戰： 6月5日（周五）第三戰： 6月8日（周一）第四戰： 6月10日（周三）第五戰（如有需要）： 6月13日（周六）第六戰（如有需要）： 6月16日（周二）第七戰（如有需要）： 6月19日（周五）根據《體育媒體觀察》（Sports Media Watch）記者強路易斯（Jon Lewis）的分析，N此外，雖然6月19日（周五）美國隊將再度迎戰澳洲隊，但該場足球賽安排在白天進行，因此與當晚潛在的NBA總冠軍賽第七戰並不衝突。本次賽程最引人注目的特點在於，。同時，將比賽安排在周六（如第五戰）也非常罕見，自1981年以來僅在2021年曾因疫情延後而出現過一次。這項決策顯現出NBA在面對全球最大體育賽事「世界盃」時的靈活應變。身為全球兩大熱門賽事，NBA顯然希望透過錯開黃金時段，確保總決賽的轉播收視率不被足球熱潮瓜分。