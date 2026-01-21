金州勇士隊昨（20）日傳出重創奪冠希望的噩耗，明星前鋒「士官長」吉米巴特勒（Jimmy Butler）在對陣舊主邁阿密熱火隊的比賽中受傷離場。巴特勒本人與其經紀人周三已間接證實，其右膝遭遇了極為嚴重的十字韌帶（ACL）撕裂，將面臨長期復健，不過他本人依舊很有精神，還在社群上發布穿軍裝合成照片，自嘲便成了「痠痛將軍」，並寫下「我很快會回來（Be back before you know it）」6字回應退休傳聞。
巴特勒大傷 自嘲化身「痠痛將軍」
面對職業生涯的重大打擊，巴特勒依然展現其獨有的幽默感。他在個人的Instagram上發布了一張合成照片，畫面中他身穿軍裝，並配上「痠痛將軍（General Soreness）」的標題。針對傷勢，他僅以簡短6個字霸氣回應：「我很快會回來（Be back before you know it）。」
經紀人感性發言：他會贏得總冠軍
巴特勒的經紀人伯尼李（Bernie Lee）在提供給《ESPN》的聲明中，語氣則顯得較為沉重但也充滿信心。李表示：「這對吉米和整個團隊來說無疑是沉重的一擊，但我堅信這是旅程的一部分，我們不能只期待好事發生。我看過生活在無數人身上發生轉折，現在輪到他面對這一切了。」
李更堅定地預言：「我認識吉米超過10年了，我深信他在職業生涯結束前一定會贏得總冠軍，我的信念從未動搖。如果你了解吉米，你就會知道他將如何反擊這個挑戰。」
勇士王朝的黃昏？庫明加或成關鍵
這場傷病不僅影響巴特勒，也可能成為勇士「逐漸逝去的王朝」的最後一擊。根據《The Athletic》報導，在巴特勒倒下後，勇士教頭史蒂夫柯爾（Steve Kerr）正面臨戰力與更衣室氛圍的雙重挑戰。
目前市場對前鋒強納森庫明加（Jonathan Kuminga）的興趣正處於低點，但隨著巴特勒報銷，原本被冷凍的庫明加有望重回輪替陣容。分析指出，未來兩週將是庫明加提升交易價值的關鍵，若能繳出好表現，不僅能幫助勇士維持競爭力，也能為自己爭取到理想的離隊機會。
jimmybutler IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對職業生涯的重大打擊，巴特勒依然展現其獨有的幽默感。他在個人的Instagram上發布了一張合成照片，畫面中他身穿軍裝，並配上「痠痛將軍（General Soreness）」的標題。針對傷勢，他僅以簡短6個字霸氣回應：「我很快會回來（Be back before you know it）。」
巴特勒的經紀人伯尼李（Bernie Lee）在提供給《ESPN》的聲明中，語氣則顯得較為沉重但也充滿信心。李表示：「這對吉米和整個團隊來說無疑是沉重的一擊，但我堅信這是旅程的一部分，我們不能只期待好事發生。我看過生活在無數人身上發生轉折，現在輪到他面對這一切了。」
李更堅定地預言：「我認識吉米超過10年了，我深信他在職業生涯結束前一定會贏得總冠軍，我的信念從未動搖。如果你了解吉米，你就會知道他將如何反擊這個挑戰。」
勇士王朝的黃昏？庫明加或成關鍵
這場傷病不僅影響巴特勒，也可能成為勇士「逐漸逝去的王朝」的最後一擊。根據《The Athletic》報導，在巴特勒倒下後，勇士教頭史蒂夫柯爾（Steve Kerr）正面臨戰力與更衣室氛圍的雙重挑戰。
目前市場對前鋒強納森庫明加（Jonathan Kuminga）的興趣正處於低點，但隨著巴特勒報銷，原本被冷凍的庫明加有望重回輪替陣容。分析指出，未來兩週將是庫明加提升交易價值的關鍵，若能繳出好表現，不僅能幫助勇士維持競爭力，也能為自己爭取到理想的離隊機會。
jimmybutler IG