▲右膝前十字韌帶撕裂導致賽季報銷，巴特勒（Jimmy Butler）的倒下不只重創勇士戰力，也正式宣告球隊今年與明年的爭冠藍圖全面瓦解。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶（ACL）撕裂確定賽季報銷後，管理層正被迫快速調整補強方向。根據權威記者與球評的最新消息，勇士隊可能將目標轉向薩克拉門托國王隊的老將德羅贊（DeMar DeRozan），而陣中的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）則被視為核心籌碼。《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）在今日的節目中暗示，36歲的德羅贊可能符合勇士失去巴特勒後的即戰力需求。「如果沒有巴特勒，那像德羅贊這樣的球員，是否會符合勇士隊的需求？但不管怎樣，勇士隊本賽季即將弄清楚他們與庫明加之間到底處於什麼樣的關係。」查拉尼亞說道。隨後《Forbes》記者西德里（Evan Sidery）補充，勇士與國王之間已存在一個合法的交易框架：勇士送出庫明加外加一名老將底薪球員，即可換取德羅贊。 德羅贊本季平均貢獻19分、3.3籃板與4助攻，其穩定的中距離得分能力被認為能填補巴特勒離隊後的火力空缺。在交易達成前，總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）已表態會重新將庫明加放入輪替陣容。「在巴特勒賽季報銷後，我們必須對輪替進行一些實驗。」科爾說道。庫明加本季與科爾的關係被形容為「破碎且難以修復」，且他本人已提出交易請求。然而《ESPN》記者斯萊特（Anthony Slater）指出，庫明加已向球團表達「隨時準備好上場」的態度，未來幾周他若能在場上打出價值，將有助於勇士在2月5日交易截止日前談成更好的交易條件。除了德羅贊的方案，前NBA中鋒、現任評論員帕金斯（Kendrick Perkins）則提出了更具侵略性的建議。他直言勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）應該效法當年招募杜蘭特（Kevin Durant）的精神，直接聯繫密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。「時機再完美不過了，」帕金斯說，「要是我是Steph，我絕對會立刻拿起電話。知道我要打給誰嗎？我這就聯繫揚尼斯。」由於公鹿隊本季戰績同樣低迷，且字母哥日前對未來留隊態度的發言語帶保留，這讓「柯字聯手」的傳聞再度浮上檯面。不過西德里表示，任何涉及字母哥的交易，除非他本人想走，不然公鹿隊不會同意，「目前他還沒有提出離隊申請，而且他也一直堅稱不會。」阿德托昆博表示自己永遠不會向雄鹿提出交易請求：「不會有這種可能性，也永遠不會出現我公開表示『我想被交易』的時刻。這不是我的性格，我不會離開。我已經全心投入這支球隊。」