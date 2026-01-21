洛杉磯道奇隊近年憑藉強大的資金實力與連霸優勢橫掃大聯盟，卻也引發了其他球團與球迷的強烈不滿。根據美媒《Dodgers Nation》報導，隨著現行勞資協議（CBA）即將於2026年球季結束後失效，聯盟內部對於引進「薪資上限（Salary Cap）」的呼聲日益高漲，恐將引發新一輪的封館危機。該媒體也擔心，如今道奇成為資方推動薪資上限的「導火線」，如此可能白白浪費大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）等人的巔峰。
貧富差距懸殊 道奇成「代罪羔羊」
道奇隊在過去兩個賽季均支付了全聯盟最高的奢侈稅，若維持現有編制，預計本季也將蟬聯榜首。據最新數據顯示，道奇隊2025年的課稅薪資總額已突破4.17億美元（約合新台幣131.9億元），需繳納高達1.69億美元（約合新台幣53.4億元）的紀錄性豪華稅，這筆罰金甚至超過了聯盟中12支球隊的整隊薪資。
美國記者貝爾（Jack Baer）指出，道奇隊利用大谷翔平合約中的延遲付款機制以及雄厚的市場資源，打造出其他球隊難以企及的「宇宙戰艦」，這種巨大的貧富差距，已成為資方推動薪資上限制度最完美的理由。
勞資協議2026年底到期
大聯盟現行的勞資協議預計在2026年12月1日到期。市場觀察家指出，若聯盟與球員工會無法就「薪資平衡」達成共識，2021年的封館慘劇恐將重演。雖然球員工會數十年來堅決反對任何形式的薪資上限，但在多數中小市場球隊老闆的支持下，聯盟官方改革經濟制度的態度極為強硬。
目前大聯盟呈現極端的「M型化」發展，有11支球隊的薪資總額低於1.5億美元，而這些低投入球隊中僅有3支能闖入季後賽。這種缺乏競爭力的現狀，被認為是導致聯盟發展畸形的根源。
大谷、賈吉全盛期封館？恐重創棒球界
文中指出，目前大聯盟正處於大谷翔平、賈吉等超級巨星的巔峰期，且上屆世界大賽吸引了全球超過5100萬名觀眾收看。若在棒球熱潮復甦之際爆發封館，導致賽季停擺，恐怕會讓棒球產業倒退至少10年。
隨著2026年期限臨近，大聯盟是否會為了壓制「道奇王朝」而走上封館一途，將成為全球體壇關注的焦點。
消息來源：Dodgers Nation
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊在過去兩個賽季均支付了全聯盟最高的奢侈稅，若維持現有編制，預計本季也將蟬聯榜首。據最新數據顯示，道奇隊2025年的課稅薪資總額已突破4.17億美元（約合新台幣131.9億元），需繳納高達1.69億美元（約合新台幣53.4億元）的紀錄性豪華稅，這筆罰金甚至超過了聯盟中12支球隊的整隊薪資。
美國記者貝爾（Jack Baer）指出，道奇隊利用大谷翔平合約中的延遲付款機制以及雄厚的市場資源，打造出其他球隊難以企及的「宇宙戰艦」，這種巨大的貧富差距，已成為資方推動薪資上限制度最完美的理由。
勞資協議2026年底到期
大聯盟現行的勞資協議預計在2026年12月1日到期。市場觀察家指出，若聯盟與球員工會無法就「薪資平衡」達成共識，2021年的封館慘劇恐將重演。雖然球員工會數十年來堅決反對任何形式的薪資上限，但在多數中小市場球隊老闆的支持下，聯盟官方改革經濟制度的態度極為強硬。
目前大聯盟呈現極端的「M型化」發展，有11支球隊的薪資總額低於1.5億美元，而這些低投入球隊中僅有3支能闖入季後賽。這種缺乏競爭力的現狀，被認為是導致聯盟發展畸形的根源。
大谷、賈吉全盛期封館？恐重創棒球界
文中指出，目前大聯盟正處於大谷翔平、賈吉等超級巨星的巔峰期，且上屆世界大賽吸引了全球超過5100萬名觀眾收看。若在棒球熱潮復甦之際爆發封館，導致賽季停擺，恐怕會讓棒球產業倒退至少10年。
隨著2026年期限臨近，大聯盟是否會為了壓制「道奇王朝」而走上封館一途，將成為全球體壇關注的焦點。
消息來源：Dodgers Nation