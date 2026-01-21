我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛完成連續兩年奪冠的壯舉後，洛杉磯道奇隊近日以4年2.4億美元（約新台幣75.92億元）天價合約簽下前小熊隊強打塔克（Kyle Tucker）。根據美媒《The Athletic》記者德雷里希（Evan Drellich）報導，這筆簽約讓大聯盟部分球團老闆非常不滿，準備在未來勞資談判中爭取硬性薪資上限的制度。道奇隊日前與塔克簽下的4年合約，平均年薪高達6000萬美元，僅次於隊友大谷翔平。這份合約讓道奇2026年的預計總薪資飆破4億美元大關，遠超多數小市場球隊的三倍之多，能突破3億門檻的球隊，僅有大都會、多倫多藍鳥與費城人。根據《The Athletic》資深記者德雷里希（Evan Drellich）報導，在道奇簽下塔克後，緊接著紐約大都會也以3年1.26億美元簽下明星游擊手比薛特（Bo Bichette）。這種富豪球隊無視奢侈稅、瘋狂軍備競賽的現狀，讓其餘小市場球隊的老闆感到前所未有的威脅。德雷里希指出，在道奇完成這筆交易後，部分球團老闆的反彈情緒異常激烈。一名球界知情人士透露：「那些老闆現在已經鐵了心，無論付出什麼代價，都一定要通過薪資上限制度。」雖然大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）目前對此保持沉默，強調尚未有正式提案，但內部氣氛顯示，薪資結構改革將成為2026年12月現行勞資協議（CBA）到期前，最核心的談判課題。面對老闆們的施壓，球員工會執行長克拉克（Tony Clark）已公開表態嚴厲拒絕薪資上限。克拉克認為，近期自由球員市場的熱絡反映的是市場的健康增長，而非系統損壞。他表示：「雖然自由市場尚未結束，但看到各個層級的球員，都能因為他們的非凡成就而獲得那些『努力贏球且不找藉口』的球隊回報，這令人感到欣慰。」超級代理人波拉斯（Scott Boras）也附和此立場，指出道奇隊的支出是基於其特定的收入優勢，而非聯盟失衡。