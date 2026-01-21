金州勇士隊主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）昨（21）日確診十字韌帶撕裂、賽季提前報銷，這讓灣區大軍再度陷入十字路口。考慮到看板球星柯瑞（Stephen Curry）本季依舊維持巔峰，且球隊近期打出16戰12勝的爭冠氣勢，管理層顯然不願就此放棄。美媒《Fadeaway World》對此給出重磅建議：勇士應發動「5換1」豪賭，向猶他爵士隊迎回全明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）。
柯瑞最強高塔隊友？馬卡南場均27.9分打出生涯年
現年28歲、身高213公分的馬卡南，是當今聯盟最具代表性、外線手感極佳的內線。本賽季他為爵士出戰 33 場，繳出場均27.9分、7.2籃板 的頂級數據，不僅投籃命中率高達 48.3%，場均還能以超過三成六的命中率轟入2.6記三分球，進攻火力完全不遜於全盛時期的傳奇球星。
《Fadeaway World》分析指出，馬卡南能完美填補巴特勒留下的空缺。他的外線射程能迫使對手中鋒拉出禁區，為柯瑞創造出突破的空間。他優異的機動性也能在防守端提供移動換防與籃板保護，成為柯瑞的最強支援。
勇士梭哈潛力股！庫明加、穆迪恐成交易主菜
為了得到這位全明星前鋒，勇士勢必得付出慘痛代價。《Fadeaway World》指出，勇士可能提出的包裹將包含：庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、射手希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）以 2028年的首輪選秀權。
這筆「5換1」的交易提案雙方各取所需。對於正處於重建期的爵士隊而言，馬卡南雖然正值壯年，但並不符合球隊的長期規劃；反之，年僅23歲的庫明加與穆迪具備極高潛力，是絕佳的重建基石，加上價值不菲的首輪籤，能讓爵士加速重返強權行列。
柯瑞還能打多久？勇士管理層面臨最後抉擇
隨著交易截止日逼近，巴特勒的受傷讓勇士沒有太多猶豫的時間。柯瑞已經37歲，爭冠之路正在慢慢變窄，若能換來馬爾卡寧這類全明星等級的即戰力，勇士有望從「報銷陰霾」中脫身，重新奪回爭冠熱門的位置。
消息來源：《Fadeaway World》
