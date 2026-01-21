本季NBA美國職籃（National Basketball Association）開幕至今，明星球員傷病頻傳，昨日更是傳來金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler，前十字韌帶撕裂）和休士頓火箭中鋒亞當斯（Steven Adams，腳踝三級扭傷）的不幸消息，根據hoopshype報導，NBA目前在傷兵名單中的球員，薪資總和為14億2788萬6623美元（約合新台幣451億8690萬71元），約佔總薪資的3成。引發各界對於賽程與競技強度的討論。曾於1984年至2016年擔任洛杉磯湖人隊首席運動訓練師、見證無數傳奇興衰的蓋瑞維蒂（Gary Vitti），過去在受訪時深入剖析了當代球員容易受傷的深層原因，指出「青少年時期的過度專業化」與「比賽節奏的質變」是兩大核心問題。
巴特勒、亞當斯接連倒下 NBA爆恐怖傷病潮
NBA本季初就有不少球員受傷，幫擴：休士頓火箭隊後衛范弗利特（Fred VanVleet，右膝前交叉韌帶撕裂）、洛杉磯快艇隊後衛比爾（Bradley Beal，左髖骨骨折）將缺席本賽季剩餘比賽。聖安東尼奧馬刺隊中鋒文班亞馬（Victor Wembaynama）和達拉斯獨行俠隊前鋒戴維斯（Anthony Davis）均拉傷了左小腿；揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo，左腹股溝拉傷）也曾因傷缺陣。
其他受過傷的知名球員還有：崔楊（ Trae Young，右膝內側副韌帶扭傷）、莫蘭特（Ja Morant，左腳踝扭傷）、哈樂戴（Jrue Holiday ，右小腿酸痛）、傑倫·格林（Jalen Green，右腿筋拉傷）、布勞恩（Christian Braun，左腳踝扭傷）、傑倫威廉斯（Jalen Williams ，右手腕手術）、亨德森（Scoot Henderson，左腿筋撕裂）、周志豪（Zach Edey，休賽期腳踝手術）、希羅（Tyler Herro，左腳踝手術）。
根據hoopshype報導，NBA目前共有14億2788萬6623美元（約合新台幣451億8690萬71元）躺在傷兵名單裡，佔整個聯盟球員總薪資的29.17%。有7支球隊超過40%的團隊薪資無法出賽，包括達拉斯獨行俠（1.3億美元，65.24%）、波特蘭拓荒者（73.58%，1.1億美元）、費城76人（10.6億美元，53.7%）、丹佛金塊（9234萬美元，47.9%）、洛杉磯快艇（8500萬美元，42.9%）、猶他爵士（6631萬美元，49%）、華盛頓巫師（5784，41.3%）。
NBA比賽改變了 節奏加快導致傷病產生
維蒂首先解釋了打籃球這項運動的機制，他引用賈霸說過的話，那就是籃球主要是靠核心在發力的運動，因此髖部大量運動後髖屈肌會變得很緊，骨盆會往前選轉，強烈拉扯後腿肌群，然後抑制神經對臀肌的使用，導致腿後肌群和鼠蹊部需要過度發力。「只要這條動力鍊中有其中一環節成受不了負荷，它就會失效。」
維蒂強調，如今NBA傷病變多不僅是因為「節奏（Pace）」變快，更與場上的動作本質有關。現代籃球充滿了大量的切入、無球跑動、頻繁的急停與爆發性加速。
加州大學舊金山分校骨科教授尼拉夫‧潘迪亞（Dr. Nirav Pandya）博士表示，「一般來說，當你看到有人遭遇前十字韌帶撕裂、內側副韌帶撕裂或跟腱斷裂時，絕大多數都是在全速奔跑後突然變向或急停。這種快速的加速和減速會對肌肉造成巨大的壓力。這就是小腿和腿筋受傷的原因，最終可能導致跟腱損傷。」
「場上每個人都得這麼做。現在真的已經沒有真正的中鋒了。就拿威廉森（Zion Williamson）來說吧，他體重280磅，卻被迫在現代NBA進攻體系中像後衛一樣打球。這樣一來，軟組織損傷的問題就不可避免了。這不僅是比賽節奏加快的問題，更重要的是，球員們的體型讓他們承受了比80、90年代更大的身體壓力。帕特里克·尤因（Patrick Ewing）和奧拉朱旺歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）都是運動能力出色的中鋒，但他們當年並沒有被迫在如此快的節奏下比賽。」
「這與物理學有關，」維蒂表示，「力量等於質量乘以加速度。當球員以極高速度移動並試圖急停（減速）或轉身（扭矩）時，肌肉與韌帶必須承受巨大的張力。這就像開快車，速度越快，煞車所需的距離就越長；如果速度極高卻要在極短距離內停下，動力鏈中的弱點（Weak link）就會斷裂。」他特別指出，阿基里斯腱是目前運動員傷後最難恢復到巔峰狀態的部位。
過度專業化與代償機制
維蒂也指出不斷「重複性動作」是造成受傷很重要的原因，現代與過去最大的差異在於青少年時期的訓練模式。過去的運動員會隨著季節更換運動項目，例如冬天在室內打籃球、春天到室外打棒球。這種「交叉訓練」能讓不同部位的肌肉得到發展，避免重複性動作帶來的勞損。
然而，現在的運動員早在7歲就被要求專注於單一運動。維蒂解釋：「當你反覆進行相同的動作，身體會產生代償（Compensation），而代償會導致功能障礙。雖然現代球員比過去更高、更快、更強，但他們的運動效率與姿勢卻不夠理想，這導致力量在通過骨盆轉移時產生斷層，一旦核心肌群疲勞，就會陷入容易受傷的預設動作模式中。」
向賈霸學習 利用瑜珈重新還原肌肉平衡
維蒂舉傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）為例，賈霸職業生涯極長且極少受傷，關鍵在於他長期練習瑜珈。維蒂解釋，籃球運動高度依賴核心與骨盆區域，若髖屈肌過於緊繃，會導致臀肌無法正常發力，進而加重腿後腱（Hamstring）的負擔。
他建議現代球員應透過筋膜放鬆、抗阻伸展以及激活臀肌的矯正性訓練，來維持「骨盆中立」，以抵禦高強度比賽帶來的衝擊。
當被問及NBA是否應減少賽程以保護球員時，維蒂認為問題的根源在於基層（如AAU時期）的過度操練。雖然減緩比賽速度可能會有幫助，但他開玩笑地提議：「或許改變規則，禁區內投進算3分、中距離2分、外線改為1分，這樣球員就不會跑得這麼瘋狂了。」
NBA如何解決這些問題？
潘迪亞表示，目前可行的方式就是限制背靠背比賽。「我覺得這很容易做到。沒人會縮短賽季。但能不能稍微拉長賽季，減少球員身體的損耗？」他表示能理解身為球迷，不想花那麼多錢卻看不到柯瑞（Stephen Curry）上場，但長期來看，應該要保護球員身體，「如果他們想讓自己的球隊取得成功，就應該允許球隊進行輪休。」
奧蘭多專業體育醫學中心的凱文帕瓦雷許（Kevin Parvaresh）醫生更直言，現行的「65場比賽」獲獎門檻讓教練與醫療團隊很難依據科學數據處理傷病，因為球員為了合約獎金會帶傷上陣。物理治療專家埃文傑弗里斯（Evan Jeffries）也建議，應拉開賽程間隔，讓球員有真正的「練球時間」來強化身體負荷能力，而非僅是不斷地比賽。
在醫療訓練層面，帕瓦雷許建議引進GPS追蹤與AI技術，識別出球員尚未察覺的受傷風險。王迪恩（Dean Wang）醫師則從醫學角度指出，球團應強化「離心負荷（Eccentric-loading）」訓練，透過肌肉在拉長狀態下的受力練習（如緩慢放下重量），這才是強化韌帶與肌肉最有效率、且能承受籃球急停動作的方式。同時，迪恩建議教練團應擴大輪替人數，從8人增加到10至12人，以保持球員體能。埃文傑弗里斯則呼籲球團應重整醫療團隊，從單純的治療轉向更積極的「預防性訓練」。
維蒂（Gary Vitti）強調，傷病的根源往往在進入NBA前就已埋下。他指出，現代青少年過早參與單一運動，導致身體產生「代償（Compensation）」與功能障礙。維蒂建議應推廣「交叉訓練」，像過去的運動員會隨季節更換籃球、足球或棒球，這能避免重複性動作帶來的勞損。潘迪亞也呼籲NBA應主導基層教育，讓10歲的孩童不需要每年打85場比賽，這樣聯盟未來得到的運動員才不會是已經「傷痕累累」的半殘狀態。
消息來源：Byron Scott's Fast Break、essentiallysports、hoopshype
