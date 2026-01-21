NBA目前在傷兵名單中的球員，薪資總和為14億2788萬6623美元（約合新台幣451億8690萬71元），約佔總薪資的3成

▲右膝前十字韌帶撕裂導致賽季報銷，巴特勒（Jimmy Butler）的倒下不只重創勇士戰力，也正式宣告球隊今年與明年的爭冠藍圖全面瓦解。（圖／美聯社／達志影像）

大多數都是在全速奔跑後突然變向或急停。這種快速的加速和減速會對肌肉造成巨大的壓力

▲威廉森（Zion Williamson）體重280磅，在現代NBA進攻體系中像後衛一樣打球。（圖／美聯社／達志影像）

球員們的體型讓他們承受了比80、90年代更大的身體壓力

當你反覆進行相同的動作，身體會產生代償（Compensation）

建議現代球員應透過筋膜放鬆、抗阻伸展以及激活臀肌的矯正性訓練，來維持「骨盆中立」

▲賈霸職業生涯極長且極少受傷，關鍵在於他長期練習瑜珈。（圖／美聯社／達志影像）

能不能稍微拉長賽季，減少球員身體的損耗？

▲醫生直言，現行的「65場比賽」獲獎門檻讓教練與醫療團隊很難依據科學數據處理傷病，因為球員為了合約獎金會帶傷上陣。（圖／美聯社／達志影像）