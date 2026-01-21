我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊老大哥「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨（20）日因右膝前十字韌帶（ACL）斷裂宣告賽季報銷。由於巴特勒合約金額龐大且年歲漸長，外界紛紛猜測勇士是否會趁勢將他交易以換取即戰力。對此，勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今日受訪時給出堅定回應，強調球團完全沒有交易巴特勒的打算，並深信他能像去年剛加盟時一樣，再次成為灣區的能量來源。NBA知名記者席格爾（Brett Siegel）報導指出，勇士隊為了在柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末期衝擊冠軍，即便在巴特勒受傷後，仍對交易市場持高度開放態度，且「所有選項」都在考量範圍內，並未完全排除處理巴特勒合約的可能性。針對近日流傳的交易流言，鄧利維在接受採訪時直言：「我壓根沒有考慮過要交易他。」他表示，既然話題被提起，他更想表達的是對巴特勒的期待。「我對他的展望非常明確：我希望他在明年回歸時，能展現出如同去年加盟初期為球隊注入的強勁動力。」鄧利維說道，「雖然他目前面臨長期復健，但我們預計他會在下個賽季的某個階段重返賽場，並找回他應有的全明星水準。」巴特勒本季在受傷前，以出色的領袖氣質與防守硬度帶領勇士打出佳績。鄧利維對此印象極其深刻：「考慮到他的年齡，他在本賽季所展現的一切都令人驚嘆。我認為他的比賽風格、細膩技術、強悍的身體對抗，以及對比賽爐火純青的理解，足以支撐他在未來很長一段時間內，持續保持在高水平的競爭狀態。」儘管ACL傷勢復健期漫長，但勇士球團對巴特勒的復出保持樂觀。鄧利維透露，球團目前的藍圖是希望巴特勒在從現在到明年此時之間的某個時間點，能夠健康地踏上地板。