休士頓火箭隊今（21）日在主場演出的16分大逆轉，其中最大功臣就是本屆探花郎謝潑德（Reed Sheppard）。謝潑德在經歷了三節的低迷後，末節上演驚天大爆發，單節狂飆12分率領球隊以111：106掀翻西區第二的馬刺隊。謝潑德的名字也隨即衝上全美熱搜榜第三名，成為休士頓今晚的超級英雄。這場比賽對謝潑德而言可謂「從地獄回到天堂」。首節他在防守端表現慘不忍睹，多次被馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）單打得手，協防也頻頻失位。第二節謝潑德雖在進攻端找回手感，但依然是場上的「送分機器」，馬刺眾將誰見到他都想單打他，甚至出現他換防至文班亞馬（Victor Wembanyama）面前直接被貼臉投籃的無力畫面。儘管前三節防守落漆，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）末節仍選擇信任謝潑德，而這場豪賭最終換來奇蹟。謝潑德先是命中三分並完成抄截快攻，接著又連切帶投再度灌進兩記外線，幫助火箭抹平16分落後並強勢反超，以一己之力逼馬刺喊出暫停。更令人驚訝的是，謝潑德在關鍵時刻展現了防守積極性，回防時不僅蓋了此役手感火燙的尚帕尼（Julian Champagnie）一鍋穩定軍心，加上申京（Alperen Sengun）隨後的補刀，火箭成功鎖定勝局。謝潑德全場出賽29分鐘，17投8中，攻下21分、4助攻，其中12分集中在決勝第四節。賽後，休士頓媒體與球迷討論熱烈。隊媒指出，烏度卡若能持續給予謝潑德穩定的球權與上場時間，這場比賽極可能成為火箭本季的轉折點；甚至有聲音認為，謝潑德的投射威脅比阿門（Amen Thompson）更適合擔任核心。火箭官方也在社群上曬出謝潑德的數據並鼓掌致謝，球迷則紛紛留言：「我不知道怎麼贏的，但我知道該謝謝謝潑德」、「雖然防守還得練，但這心臟真的大！」談到謝潑德的進攻抉擇，烏度卡特別提到了一記雖然失手但卻意義重大的超遠三分球。「他投進了關鍵球，打得極具侵略性，」烏度卡受訪時表示，「我特別喜歡他剛過中線就出手的那記超遠三分，雖然最後是個『三不沾』，但這充分展現了他的自信，尤其當時他手感正熱，這就是我們需要的能量。」火箭隊今日一度面臨高達16分的落後，球隊士氣陷入低潮。烏度卡坦言，謝潑德的挺身而出是球隊嘗試不同輪替調整後的亮點，「球隊當時正處於低谷，而謝潑德的進攻表現顯然是幫助我們扭轉局面的重要因素。」謝潑得自己則謙虛表示：「我不能只具備進攻威脅，我必須能防守，在防守端同樣做出貢獻。」