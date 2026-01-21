我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉日前拍影片反駁害前助理輕生指控，還質疑前助理自導自演。（圖／莫莉 Molly Chiang IG@molly_chiang）

時尚網紅莫莉日前遭爆害前助理受到網暴後，對方不堪壓力輕生。莫莉之後與經紀人拍影片澄清，不僅透露前助理媽媽沒有接獲關於女兒墜樓輕生的通知，還懷疑前助理經常變換不同身分，向外界放出不實言論。而今（21）日傳出該名前助理還活著，並透露確實因網暴輕生，在急診室住了2天，還指出莫莉叫自己簽保密條款後，要求她馬上走人。日前被爆出輕生未遂的莫莉前助理，在近日出面受訪，根據《鏡週刊》報導，前助理確實因網暴而選擇輕生，在急診室住了2天後，被送往精神科病房住5天後出院，前助理也出示了診斷與報案紀錄。前助理表示自己對莫莉忠心，對於被詐騙感到非常自責，但她也指出莫莉跟她說話的語氣，常常都會帶著責怪，並把事情都壓在她身上。前助理進一步表示，在自己於去年11月6日提離職時，莫莉隔天要求她簽完保密條款馬上走人，前助理表示要交接時間，莫莉則直接回拒。雙方完全不同的立場，讓外界霧裡看花。回顧整起事件，莫莉去年底在米蘭時裝週期間，遭遇近百萬的包車詐騙事件。據知情人士透露，莫莉團隊在詐騙案後，疑似將責任全推給前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry還搶先在社群發聲明，指控助理存在疏失，並影射其與公司有財務爭議。而這隨即導致前助理遭肉搜辱罵，還被貼上「翻版蘿拉」等標籤，在職場高壓與網路霸凌的雙重夾擊下，傳出該助理疑因身心崩潰，於去年底選擇輕生。而被爆料後，莫莉也與經紀人PO出15分鐘影片澄清，表示新聞爆發後，公司同事第一時間聯繫前助理的母親表達關心，但對方在電話中說，並未接到任何派出所或醫院，關於前助理輕生、從5樓墜樓的相關通知，對新聞報導一事完全不知情。經紀人還表示自己膽敢發誓，認為前助理刻意變換不同身分，與莫莉團隊傳訊息及通電話，事實上都只有前助理一人在電話那頭，團隊當時發覺情況已經失控，立刻發布正式聲明，網友指責前助理的留言才如排山倒海而來，莫莉團隊發現後也立即關閉留言功能，防止持續性的網路暴力。而在前助理出面說明後，事件又再度引發討論。