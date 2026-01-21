艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）本月24日將徒手攀登台北101，全程Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，備受全球矚目，今（21）日稍早他本人透過社群IG曬出台北101照片，興奮喊：「Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched！」而台北101董事長賈永婕也發文，提醒民眾屆時圍觀2件注意事項，「請勿闖入管制區域」、「請勿自行操作無人機拍攝。」

▲奧斯卡紀錄片《赤手登峰》主角艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）已抵達台灣，並將在1月24日挑戰無防護徒手攀登台北101，Netflix將全程直播。（圖／Netflix提供）
▲霍諾德（如圖）挑戰無防護徒手攀登台北101，心情相當興奮。（圖／Netflix提供）
霍諾德曬台北101美照：超級興奮！

霍諾德今稍早透過社群IG分享心情，「Rest day stroll in rain - very scenic views of Taipei though a little bit wet right now. Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched!（休息日在雨中散步——台北風景非常優美，雖然現在有點濕。克服時差，感覺還不錯。超級興奮！）」

賈永婕也發文曬出與霍諾德合照，預告當天現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，「請勿闖入管制區域，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。」

▲台北101董事長賈永婕透露內幕，表示自己上任一個月左右，霍諾德就親自寫信來，有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」，更強調對方絕對不是玩命，是很謹慎評估，透過不斷勘查跟練習完成挑戰。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕（右）為霍諾德（左）加油打氣，對方絕對不是玩命。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）
霍諾德登台北101直播時間、平台一次看

名稱：《摩天大樓直播》（Skyscraper LIVE）

時間：台灣時間2026年1月24日（周六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）

平台：Netflix 全球獨家直播

節目介紹：直播時段為2個小時，Elle Duncan擔任主持人，Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods等為為觀賞嘉賓。

