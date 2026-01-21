我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（如圖）挑戰無防護徒手攀登台北101，心情相當興奮。（圖／Netflix提供）

霍諾德曬台北101美照：超級興奮！

▲賈永婕（右）為霍諾德（左）加油打氣，對方絕對不是玩命。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

霍諾德登台北101直播時間、平台一次看

艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）本月24日將徒手攀登台北101，，備受全球矚目，今（21）日稍早他本人透過社群IG曬出台北101照片，興奮喊：「Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched！」而台北101董事長賈永婕也發文，提醒民眾屆時圍觀2件注意事項，「請勿闖入管制區域」、「請勿自行操作無人機拍攝。」霍諾德今稍早透過社群IG分享心情，「Rest day stroll in rain - very scenic views of Taipei though a little bit wet right now. Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched!（休息日在雨中散步——台北風景非常優美，雖然現在有點濕。克服時差，感覺還不錯。超級興奮！）」賈永婕也發文曬出與霍諾德合照，預告當天現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，「請勿闖入管制區域，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。」