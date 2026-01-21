金州勇士隊近期內憂外患不斷，不只主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷重創球隊，庫明加（Jonathan Kuminga）的「賣我」爭議也愈演愈烈。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今（21）日賽前針對庫明加的交易申請冷冷回應「提出要求前得先有需求」，隨即遭到庫明加經紀人公開反嗆，雙方煙硝味十足。
總管酸「沒籌碼別提交易」 經紀人火速反嗆
庫明加在被「冷凍」超過一個月後，日前終於正式提出交易申請。勇士總管鄧利維今日受訪時，對此顯得不以為然，他直言：「我知道這件事，但在提出交易請求之前，必須得有相應的需求（籌碼）。」言下之意暗指庫明加目前的交易價值不足以讓球團採取行動。
對此，庫明加的經紀人隨即透過社群媒體發文強勢回應，直指「需求」是由定價與上場時間決定的。經紀人辛辣地曬出供需曲線圖表示：「如果賣方發現需求不高，那就降低要價，或者是讓他上場打球，需求自然會上升。」此番言論被外界解讀為直接砲轟主帥科爾（Steve Kerr）過去一個月的調度，導致庫明加在市場上的身價受損。
巴特勒報銷成契機！庫明加相隔34天復出轟20分
諷刺的是，就在這場口水戰爆發之際，勇士隊因為巴特勒遭遇ACL撕裂重傷宣告賽季報銷，被迫重新啟用被冷凍多時的庫明加。在對陣暴龍的比賽中，庫明加繼去年12月18日後，相隔34天再次踏上賽場。
雖然第二節上場時略顯生疏，但在第三節球隊落後達30分的低谷時，庫明加徹底爆發。他展現了勇士陣中最缺乏的體能與衝擊力，不僅上演爆扣，更頻頻單打製造犯規，單節狂砍12分。最終他全場僅出賽21分鐘便高效轟下 20 分，並獲得全隊最多的8次罰球，燃起灣區球迷的熱情。
傳奇球星聲援庫明加 科爾態度軟化：他打得超棒
賽後，評論節目《NBA ShowTime》中的傳奇球星卡特（Vince Carter）、安東尼（Carmelo Anthony）等人皆對庫明加的表現讚不絕口，甚至公開向總管鄧利維喊話：「像個男人一樣處理事情吧！」
面對庫明加的強勢回歸，主帥科爾在賽後受訪時態度也有所轉向，坦言在失去巴特勒後，球隊的拼圖完全亂了，必須實驗不同陣容。科爾表示：「喬納森（庫明加）今晚表現非常棒，他充滿活力且積極衝擊籃框，他將再次進入我們的考察範圍。」
庫明加究竟會「打出身價」後被交易，還是能把握巴特勒缺陣的空缺重新奪回勇士核心席位？這場球員與球團間的角力，正隨著賽季推進進入最關鍵的階段。
