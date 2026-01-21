我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，期間教練團也安排心理課程，由洪紫峯老師主講，透過MBTI性格測驗協助球員更了解自己與隊友。陳傑憲笑說自己是「I人」，因為工作之餘喜歡一個人待在舒服的環境，他指出，透過心理課程有助於選手之間互相了解，才有默契面對經典賽正賽。中華隊隊長陳傑憲今日受訪時表示，經過MBTI測試，自己其實是「ISFJ 守護者。」陳傑憲笑說，「我平常工作為了大家比較吵，那我私底下喜歡安靜，其實不喜歡被打擾。尤其在12強後，一定會有很多邀約，我都很懶得出門，也不喜歡去社交，喜歡一個人待在自己舒服的環境下休息。」陳傑憲說，原本以為大家會覺得心理課無趣，但因為測試MBTI，氣氛非常熱絡，「我在旁邊說，這個要學起來，因為女生們對這個都很有興趣。大家認真去看，看每個類型的性格。」他指出，洪紫峯老師透過有趣的課程，讓選手先了解自己，再進一步了解身邊的人，「知道人與人之間要怎麼去相處，互相去暸解，有助於對團隊默契。」陳傑憲舉隊友吳念庭為例，「（吳）念庭是E人，他的特質是需要『被鼓勵』，身為隊友在他表現好時稱讚他，他會更有成就感。」陳傑憲也笑說，聽到小老弟張弘稜是「E人」時，他大感意外，「我轉頭過去問『你是E？』，旁邊的學弟就說我還不夠認識（張）弘稜，熟了就會覺得很吵，這很特別。」對於自己的「I人」性格，陳傑憲表示，「我要去跟與相反的人學習、磨合，因為有時沉浸在自己的框架裡，去看看別人怎麼做調整或過生活，就會從困境中解脫。」陳傑憲直言，這堂心理課有趣且深奧，讓選手之間互相溝通、了解，才有默契面對經典賽正賽。