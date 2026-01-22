金州勇士隊前鋒強納森庫明加（Jonathan Kuminga）與球隊的緊張關係已完全攤在陽光下，在巴特勒（Jimmy Butler）受傷後，雙方目前的局面已經接近攤牌。勇士隊總經理小麥克鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於21日的記者會上，針對庫明加提出的交易請求發表了驚人之語，似乎暗示著庫明加在市場上乏人問津，引發媒體批評此舉嚴重重挫了這位年輕前鋒的交易價值。
鄧利維：有需求才叫交易
庫明加在1月15日具備交易資格當天，正式向勇士球團提出交易請求（Trade demand）。當被問及此事時，鄧利維給出了一個頗耐人尋味的回應：「我了解他提出了請求。但就請求（Demand）而言，當你提出請求時，市場上也必須有需求（Demand）……我們將視後續情況發展而定。」
鄧利維隨後補充，他願意與球員合作並提供幫助，但強調：「我們會做對球團最有利的決定。」
媒體砲轟：公然摧毀球員身價
儘管鄧利維的完整發言在語氣上稍有保留，但他在公開場合將「交易請求」與「市場需求」掛鉤的說法，迅速在社交媒體引發熱議。隊媒《Blue Man Hoop》記者傑克西蒙尼（Jack Simone）撰文狠酸，鄧利維這番話讓原本就混亂的局面變得更加不可收拾。
西蒙尼指出，雖然鄧利維沒有明著說「庫明加沒人要」，但他的言下之意已相去不遠。這種行為不僅會惹惱庫明加及其經紀人，更是在向全聯盟宣告庫明加目前缺乏市場吸引力。如果其他球隊知道競爭者寥寥無幾，自然不會願意在交易中提供優渥的籌碼。
庫明加的處境 堪稱邊緣人
23歲的庫明加在去年休賽季剛與勇士簽下2年4850萬美元的合約（第2年為球隊選項）。本季他本以先發身分起跑，表現不俗，平均繳出14.9分、6.8籃板及3.1助攻，但在勇士隊開季戰績平平後，他便被總教練史蒂夫柯爾（Steve Kerr）移出輪替陣容。
目前沙加緬度國王隊被視為與庫明加關聯最深的潛在下家，但隨著總管鄧利維的「市場需求論」發酵，勇士隊是否還能從中換回如德馬爾德羅贊（DeMar DeRozan）等即戰力，已成了巨大的問號。
消息來源：Blue Man Hoop
